麻雀・渋川難波、KADOKAWAサクラナイツ退団＆活動自粛を発表。「擁護はできないしやった事はダメな事」

麻雀・渋川難波、KADOKAWAサクラナイツ退団＆活動自粛を発表。「擁護はできないしやった事はダメな事」