全国の人気餃子が大集合！新潟で愛知発の人気イベント「全日本ぎょうざ祭り」開催
全日本ぎょうざ祭り実行委員会は7月18日〜20日、「全日本ぎょうざ祭り」を、万代島多目的広場 大かま(新潟県新潟市)で開催する。時間は10時〜17時まで(最終入場16時30分)。
様々な餃子が大集合
同イベントは、愛知で好評を博している餃子の祭典の第3弾。宇都宮や浜松といった主要エリアに加え、全国各地の人気店やご当地食材を使用したオリジナル餃子が一堂に集結する。
会場では、静岡の「駿河湾産桜えびと大葉の餃子」、東京の「ドラゴン小籠包」、兵庫の「元祖神戸味噌だれ餃子」などが出店予定。さらに、名古屋名物の手羽先といったフードやスイーツが楽しめるブースも登場する。
静岡県 駿河湾産桜えびと大葉の餃子 倭いち
兵庫県 元祖神戸味噌だれ餃子 元祖ぎょうざ苑
手羽先 世界の山ちゃん
入場料は大人1日券500円、小学生以下は無料。前売入場券は6月27日の10時から各種プレイガイドで販売する。ペア券(800円)や3名券(1,200円)も用意する。
様々な餃子が大集合
同イベントは、愛知で好評を博している餃子の祭典の第3弾。宇都宮や浜松といった主要エリアに加え、全国各地の人気店やご当地食材を使用したオリジナル餃子が一堂に集結する。
会場では、静岡の「駿河湾産桜えびと大葉の餃子」、東京の「ドラゴン小籠包」、兵庫の「元祖神戸味噌だれ餃子」などが出店予定。さらに、名古屋名物の手羽先といったフードやスイーツが楽しめるブースも登場する。
静岡県 駿河湾産桜えびと大葉の餃子 倭いち
兵庫県 元祖神戸味噌だれ餃子 元祖ぎょうざ苑
手羽先 世界の山ちゃん
入場料は大人1日券500円、小学生以下は無料。前売入場券は6月27日の10時から各種プレイガイドで販売する。ペア券(800円)や3名券(1,200円)も用意する。