海外旅行の渡航先として、いま、ベトナム第3の都市「ダナン」への注目度が急上昇している。ダナンは、ベトナム中部に位置する港町で、中部最大の商業都市。近年では、大型リゾートが立ち並ぶ人気のビーチリゾートとして急発展を遂げ、多くの観光客で賑わっている。また、ベトナムにある8つの世界遺産のうち、ホイアンなど3つの世界遺産に好アクセスで、中部ベトナム観光の拠点としても注目を集めている。こうした状況を受け、ベトナム航空では、夏季運航スケジュールから「大阪−ダナン線」を週5便に増便すると共に、「成田−ダナン線」は一部日程で1日2便運航へと拡充。日本からダナンへの旅行需要の拡大に対応する。

近年の急速な円安進行にともない、パッケージツアーの値上げや燃油サーチャージの上昇、現地での滞在費・食費の高騰など、海外旅行にかかるコスト負担が増大している。その中で、円安を前提にした海外旅行の渡航先として人気が急上昇しているのがベトナムだ。「価格・タイパ・体験価値のバランスを踏まえて、現地で何を体験したいのか」という観点から旅行先を決めるにあたり、ベトナムはコストを抑えながら多様な観光・食・文化体験を楽しむことができると支持を集めているという。





そして、ベトナムの中でも、いま最も注目を集めているのがベトナム第3の都市・ダナンである。米国旅行誌「AFAR」では、ダナンを「2026年注目の旅行先」に選出しており、自然・文化・都市が調和する海辺の都市として国際的評価が高まっている。また、航空路線拡大や高級リゾート開業、世界遺産への好アクセスによって、ダナンは中部ベトナム観光の拠点として存在感を強めている。





ダナンに注目が集まっている理由としては、圧倒的な航空ネットワークが挙げられる。もともと世界各地と132便もの直行便が結ばれている中で、2024年後半以降、ダナン国際空港では中東・韓国・東南アジア・日本などからの新規／再開路線が相次ぎ、行きやすさがさらに向上している。また、宿泊事情も変化しており、2024年以降、InterContinental Hilton／Radisson系列や日本のプリンスホテルなど外資・国際ブランドホテルが続々と参入し、高価格帯からミドル層まで宿泊が可能となっている。さらに、「持続可能な都市モデル」として、UNICEFをはじめとする国際機関が教育・福祉・環境支援の現場として訪れており、アジア有数のビジネス観光拠点としても急成長している。





観光効率が極めて高い点もダナンの魅力の一つ。市内にミーケビーチや都市型ナイトライフ／グルメ、近郊に世界遺産のホイアンやミーソン、フエなどの観光スポットが集約していることに加え、空港と市街が近いため、移動時間を短縮して観光を楽しむことができる。また、ダナン周辺には、ゴールデンブリッジやミーケービーチ、ドラゴンブリッジなど、写真や動画映えするスポットが点在しており、SNSを通じて人気が拡大している。





例えば、「ミーケビーチ」は、フォーブス誌によって世界で最も魅力的なビーチの一つともいわれたビーチ。白い砂浜と透き通った海、美しいヤシの木々が特徴的な、ダナンを代表する観光スポット。「バーナーヒルズ」は、標高1500mに位置し、タイム誌で高く評価されたゴールデンブリッジがある。6つの異なるエリアに分かれており、1日遊ぶことができる。「ダナン大聖堂」は、ダナン市内中心部に位置し、有名なSNS映えスポットとして人気。内部にはステンドグラスがあり、夜には美しいライトアップが楽しめる。「五行山」は、5つの山の総称で、山が大理石でできていることからマーブルマウンテンという愛称がある。西遊記で登場する山としても有名とのこと。





ベトナム航空では、こうしたダナンへの旅行ニーズの高まりに対応するため、7月1日から大阪（関西）−ダナン線を、従来の週4便（月・木・金・日）に加え、新たに水曜日の運航を追加し、週5便へと増便する。また、成田−ダナン線については、現在のデイリー運航に加え、7月2日から新たに週4便（月・木・土・日）を増便し、日によっては1日2便運航とする。今回の増便によって、より柔軟な旅程選択が可能となるため、日本とダナン間の利便性が一層向上することになる。





さらに、昨年多くの旅行者から好評だった「25％オフ特別割引キャンペーン」を、今年は毎月1日から5日までの5日間限定に開催期間を拡大して実施する。公式サイトおよびモバイルアプリからの購入に限り、最大25％オフの特別価格を提供する。すべてのサービスクラス（ビジネスクラスを含む）が割引対象となり、12月31日までの旅行に利用することができる。この機会にぜひ、ベトナム航空の快適な空の旅を楽しんでほしい考え。





最後に、これからベトナム旅行を計画している人に、ダナンの最新トレンドを紹介しよう。若者の中で注目を集めているのが、アーチェリーの体験設備がある「アーチェリーカフェ」。コーヒーを片手にリラックスをしながら、アーチェリーを楽しむことができるという。また、ホーチミンやハノイで先に流行していた抹茶ブームが、2024年後半から現在にかけて注目を浴び、抹茶を使用したドリンクやデザートなどを販売する「抹茶カフェ」が増加中。抹茶やココナッツを使ったベトナムコーヒーのアレンジドリンクも用意している。この他に、ベトナムの伝統衣服であるアオザイを着用して、ダナンの文化史跡を訪れて写真撮影を行ったり、テト（旧正月）を体験するのもトレンドに。ハン市場では、様々なアオザイを購入することができるため、ハン市場付近で撮影する観光客も多いとのこと。

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