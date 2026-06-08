ロック・フィールドが展開する惣菜店「神戸コロッケ」「日本のさらだ いとはん」では、6月4日から、魚を使用した新商品2品を期間限定で販売を開始した。



「国産さばと豆腐の海苔香味揚げ」

日本における魚介類消費量の減少を背景に、「家庭でもっと手軽に魚を取り入れたい」というニーズに応える惣菜として商品化した。

近年、日本では魚介類の消費量が減少傾向にあり、家庭で魚を食べる機会が減っている。一方で、「魚を食べたいが調理が手間」「家族に食べさせたいが、子どもが食べたがらない」といった声も多く聞かれる。

こうした課題に対し、「惣菜を手がける当社にできることがあるのでは？」「魚食文化を次世代にもつないでいきたい」と考えた有志社員が中心となって商品の企画・開発に取り組み、誕生したのが今回の2商品となる。

手軽さと味わい、そして見た目・形状にもこだわり、魚のおいしさを楽しめる商品に仕上げた。同社は今後も、惣菜を通じて日々の食卓に魚を取り入れやすい提案を行い、魚食文化を次世代につないでいく考え。

「お魚コロッケ カツオ」は、カツオの旨みと香りを楽しむ、見た目も可愛い魚型のコロッケ。臭みが少ないカツオを、じゃがいもと合わせ、おだし、白醤油、砂糖などで甘辛い味付けに仕上げた。鰹節の風味が後引く美味しさになっている。

「国産さばと豆腐の海苔香味揚げ」は、焼いて粗めにほぐしたさばを、豆腐ややまといもなどと合わせふわっとした食感に仕上げた。食べやすいボール状にしている。青のり、ごま、フライドオニオン等を合わせた海苔香味ふりかけが、食欲そそる味わいとなっている。

［小売価格］

お魚コロッケ カツオ：220円〜

国産さばと豆腐の海苔香味揚げ：540円〜

（すべて税込）

［発売日］6月4日（木）

ロック・フィールド＝https://www.rockfield.co.jp