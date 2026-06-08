ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【フィリピン発生地震】熊本に被害の心配なし 天草灘沿岸に「若干の… 【フィリピン発生地震】熊本に被害の心配なし 天草灘沿岸に「若干の海面変動が予想」と気象庁 【フィリピン発生地震】熊本に被害の心配なし 天草灘沿岸に「若干の海面変動が予想」と気象庁 2026年6月8日 12時15分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 けさフィリピン付近で発生した地震について、熊本県の沿岸には津波注意報は出ていませんが、気象庁は、天草灘沿岸に「若干の海面変動が予想される」と発表しました。 被害の心配はないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺されるかもしれない」あおり運転の恐怖 赤い軽トラックが低速走行→停止→“刀”を持って詰めよる 熊本・宇土市 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 俳優・宇梶剛士さん 暴走族を経て少年院へ入った過去…「人を信じるには心の力がいる」社会復帰に向けて学ぶ少年たちに〝渡した〟思い 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 井の頭線, 墓, グループウェア, 慰霊祭, 住宅, 金属加工, 明大前, 沖縄, リハビリ