鬼越トマホークの金ちゃんが７日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、妻から家での家事の実態を暴露され、野々村友紀子に激怒された。

この日は野々村友紀子が夫たちの「妻がなぜ怒っているかわからない」という訴えを解説する熱血授業を放送。その中で、金ちゃんの妻がＶＴＲで夫の家事・育児についての取り組みについて打ち明けた。

家事に関しては「やらない」といい、「唯一やるのは追い炊きボタンを押すぐらい」と暴露。野々村は「なんなん？そんなん家事ちゃうよ」とひとにらみ。

また子育て中のママたち共通の悩みである寝かしつけについても「子供が寝る時間にいないのはいい」と理解を見せたが「休みの日や早く帰ってきた日は（寝かしつけを）やってと言うんですけど、『ママの方が早く寝るから』とか『ママじゃないと寝ないから』って、本当にやらない。次男については３歳だが生まれて一度も寝かしつけをしていない」と怒りの告白。

さらに「赤ちゃんの頃は夜泣き対応もしたことないし、ここまでくると、『できない』んじゃなく『やらない』んでしょう」とバッサリ。寝かしつけを一切しないため子供たちは「パパとは寝ないってなって、寝室に来ると部屋から出そうとする」と子どもたちがパパの寝かしつけを避けるようになってしまったという。

これに野々村は「（パパたちは）決めつけがある。女性は育児や家事が得意とか、ママの方が寝るとか、パパはできないとか」と指摘し「妻がやっても寝ないときは寝ない。パパたちは乗り越えてないだけ。妻がやるから全部うまくいくわけじゃない」「諦めている。諦めないでほしい。乗り越えて欲しい」と訴えていた。