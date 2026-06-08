埼玉の嵐山町で「らんざんラベンダーまつり」--臨時列車やキャンドルナイトを楽しむ
嵐山町観光協会は6月13日〜28日、千年の苑ラベンダー園で「らんざんラベンダーまつり」を開催する。時間は9時〜16時。
1日限定ナイトイベント
初日の6月13日には、埼玉県バーチャル観光大使のVTuber「春日部つくし」さんと楽しむ東武東上線の特別ツアー臨時列車が池袋駅から武蔵嵐山駅まで運行する。車内では本人によるリアルタイムアナウンスやゲームが行われ、期間中は描き下ろしヘッドマーク付き車両も運行する。
らんざんラベンダーまつり(ヘッドマーク画像提供：東武鉄道)
6月20日には1日限定のナイトイベント「らんざんTomoshibi Projectキャンドルナイト」(18:00〜21:00)を開催。入場無料(駐車料金500円)で幻想的な夜の景観が楽しめる。キッチンカーも出店する。
過去のキャンドルナイト時の様子
期間中はラベンダー精油や苗、新鮮野菜の販売のほか、ラベンダーソフトクリームやスムージーなどの地元グルメも日替わりで楽しめる。
ラベンダースイーツ
土日にはラベンダーのつみとり体験(1回1,000円)や、スティックづくりのクラフト体験も実施する。
クラフト体験
1日限定ナイトイベント
初日の6月13日には、埼玉県バーチャル観光大使のVTuber「春日部つくし」さんと楽しむ東武東上線の特別ツアー臨時列車が池袋駅から武蔵嵐山駅まで運行する。車内では本人によるリアルタイムアナウンスやゲームが行われ、期間中は描き下ろしヘッドマーク付き車両も運行する。
6月20日には1日限定のナイトイベント「らんざんTomoshibi Projectキャンドルナイト」(18:00〜21:00)を開催。入場無料(駐車料金500円)で幻想的な夜の景観が楽しめる。キッチンカーも出店する。
過去のキャンドルナイト時の様子
期間中はラベンダー精油や苗、新鮮野菜の販売のほか、ラベンダーソフトクリームやスムージーなどの地元グルメも日替わりで楽しめる。
ラベンダースイーツ
土日にはラベンダーのつみとり体験(1回1,000円)や、スティックづくりのクラフト体験も実施する。
クラフト体験