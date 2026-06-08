すっぱうまい！広島県産レモンを使用したポテトチップスとチーズアーモンドが発売
モントワールは6月8日、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、「広島県産レモン味ポテトチップス」と「JA広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド」を、全国にて期間限定で発売する。
広島県産レモン味ポテトチップス
「広島県産レモン味ポテトチップス」(価格はオープン)は、広島県産レモン果汁を使ったパウダーで味付けをした、すっぱくてうまいポテトチップス。レモン好きがより満足できるよう、酸味と風味を強化してリニューアルした。
「JA広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド」(216円)は、JA広島果実連、モントワール、三幸製菓の3社共同企画商品。1985年の発売以来長年親しまれている三幸製菓の「チーズアーモンド」をベースに、レモン風味のお米のクラッカー、チーズクリーム、無塩アーモンドの組み合わせが楽しめる。まるごと搾りの広島県産レモン果汁を使用し、さわやかな味わいをしっかりと感じられるようリニューアルした。
JA広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド
いずれも全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで販売する。
広島県産レモン味ポテトチップス
「広島県産レモン味ポテトチップス」(価格はオープン)は、広島県産レモン果汁を使ったパウダーで味付けをした、すっぱくてうまいポテトチップス。レモン好きがより満足できるよう、酸味と風味を強化してリニューアルした。
JA広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド
いずれも全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで販売する。