ピーター・フィリップス氏（アン王女の長男）と結婚したハリエット・スパーリングさんは長年、ＮＨＳ（国民保健サービス）の看護師としてのささやかな給料で懸命に働いてきたが、現代的な構成の王室に加わった初のシングルマザーとして歴史に名を刻んだ。英紙サンが８日、報じた。

先週末の６日、コッツウォルズでチャールズ国王、ウィリアム皇太子夫妻が出席した華やかな結婚式で、故エリザベス女王の長男の孫であるピーター・フィリップス氏と結婚した小児科専門医のハリエットさんは、王室にとって歓迎すべき新メンバーとなった。

離婚経験のあるハリエットさんの新生活は、現在１４歳になる娘ジョージナさんを育てていた頃の、経済的に苦しかった過去とは全く対照的となる。当時、彼女は「資金は乏しく、将来は不確実だった」と認めている。

わずか５０年前であれば、王族が、非の打ちどころのない道徳観と家柄を持つ、純粋な貴族階級の出身者以外と結婚するなど、考えられないことだった。

しかし現在では、王室を悩ませてきた数十年にわたるスキャンダルを経て、王室は現代社会を反映し、より親しみやすいイメージを示すために、堅苦しい態度を緩和せざるを得なくなっている。

二つの家族を一つにまとめた新婚夫婦のハリエットさんとピーター氏は、将来の王室にとって地に足の着いた現実的な青写真を示している。

王室研究家のテッサ・ダンロップ氏は「離婚経験者でシングルマザーである彼女は、現代の多様な社会構成を持つ英国社会を体現しており、また中年の看護師として、公務員という立場から、王室の有名な奉仕生活に新たな視点をもたらしている。ハリエットはまさに本物だ。静かなキリスト教信仰と国民保健サービスでの勤勉な仕事ぶりは、現代的で控えめな君主制の青写真を示している」と指摘している。

さらには「ピーターの１０代の娘２人と、彼女たちの新しい義理の妹であるジョージナとの間に存在する温かい友情は、英国で最も有名な一家にとって、現代における新たなモデルを示すさらなる証拠である」とも述べている。

アン王女は子供たちに爵位を与えることを拒否したため、新婚夫婦が王室の公務を担うことは決して期待されないとされている。注目を浴びた週末の後、彼らは田舎の邸宅に戻り、静かな結婚生活を始める予定だ。