ロッテは8日、8月4日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）で、ピアノロックバンドの「SHE’S」が来場することになったと発表した。

当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催。SHE’Sは試合前のグラウンドにて歌唱パフォーマンスを実施し、球場を盛り上げる。

なお、同バンドの楽曲「追い風」は横山陸人投手の登場曲としても使用されている。

▼ SHE’S 井上竜馬さん(Vo./Key.) コメント

「我々の楽曲「追い風」は、目の前に現れた困難や孤独と戦う人の歌です。千葉ロッテマリーンズの選手・コーチ・監督並びに応援しているファンの皆様にとって、挫けそうな時に何度でも立ち上がる為のエネルギーをこの歌で届けられたらいいなと思います。当日を楽しみにしています！」

▼ 横山陸人投手 コメント

「SHE’Sさんのご来場、本当に嬉しいです！偶然流れてきた曲に一瞬で心を掴まれてから、今では登場曲に使わせていただいて大きな力をもらっています。SHE’Sの皆さん、そしてファンの皆さんと一緒に勝利を分かち合えるよう頑張ります！」