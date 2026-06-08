ゲートシティ大崎の職域食堂「雨晴食堂」で、米国産ポテトを使用した限定日替わりメニューを提供
米国ポテト協会日本代表事務所は6月および7月の限定日に、職域食堂「雨晴食堂」にて、米国産ポテトを使用した期間限定・日替わりメニュー3品を提供する。
「雨晴食堂」米国産ポテトを使用した期間限定・日替わりメニュー
雨晴食堂は、2025年3月にシダックスコントラクトフードサービスとオイシックス・ラ・大地が共同プロデュースして、JR大崎駅近くの「ゲートシティ大崎」内にオープンした。健康的で魅力ある食事を、オフィスワーカーや一般客に提供している。
今回の企画は、米国産ポテトの品質やメニュー汎用性を広く体験してもらうことを目的に実施する。提供するメニューは、牛肉の旨みダレを染み込ませた「タレ染みポテトと牛甘辛炒め」(6月4日、7月31日提供)、卵を割ってまろやかな風味の変化を楽しめる「とろ〜り卵のポテト焼きカレー」(6月12日提供)、甘辛ソースとチーズがポテトの甘みを引き立てる「とろぽてタッカルビ」(6月25日、7月14日提供)の3品。
いずれもごはん・汁・副菜が付く。
「雨晴食堂」米国産ポテトを使用した期間限定・日替わりメニュー
雨晴食堂は、2025年3月にシダックスコントラクトフードサービスとオイシックス・ラ・大地が共同プロデュースして、JR大崎駅近くの「ゲートシティ大崎」内にオープンした。健康的で魅力ある食事を、オフィスワーカーや一般客に提供している。
いずれもごはん・汁・副菜が付く。