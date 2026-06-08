元TOKIO松岡昌宏、豪華メンバーに囲まれ嵐ラスト見届ける「感動に酔いしれた」「すっげぇ幸せだった」二宮和也とのサウナ遭遇秘話も
【モデルプレス＝2026/06/08】元TOKIOの松岡昌宏が、6月7日放送のNACK5『松岡昌宏の彩り埼先端』（日曜あさ7時〜）に出演。5月31日に活動を終了した嵐について言及した。
【写真】元TOKIO松岡、サウナで遭遇した嵐メンバー
嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした。松岡はライブを見届けたといい「やっぱ素敵な空間だなって思うのとともに、4年半のブランク？を感じさせることなく、あの5人のキャラクターが、ちゃんとそれぞれの目線でファンの方に最後ピシッと挨拶ができるっていうのを見て、その感動に酔いしれた」と感想を語った。
さらに「嵐の5人を見て幸せだっていうのがまず1つと。俺すっげぇ幸せだったのが、俺の後ろが東山（紀之）先輩でさ、隣が岡本健一先輩で、斜め後ろが亀（亀梨和也）だったんだけどさ。横には井ノ原（快彦）もいて。坂本（昌行）先輩とか長野（博）先輩とか、もうみんないるわけじゃないですか。SixTONESも（Hey! Say!）JUMPも、エイト（SUPER EIGHT）もいて。忘れちゃいけない長谷川純もいてさ。岡田（准一）もいたし」と先輩後輩とともに嵐の最後を見届けられた喜びを語った。
また「歩いていて『松兄、久々です！』ってすっごい爽やかに挨拶してくれた方がいて。誰だ？って遠くてちょっとわからなくて。そしたら、帽子パッと取ってくれて『旬です』って言うからパッと見たら小栗旬で」と嵐と親交のある小栗旬も駆けつけていたことを明かした。
続けて「その中で、あの歴史的瞬間をみんなで見れたっていう」「とっても幸せだったし、コンサートスタッフも、知ってる人何人もいたし、そのスタッフの1人ひとりも、満足そうな顔してた、やっぱり。1つ、ちゃんとやり遂げたんだっていう。スタッフにはスタッフのちゃんとやり遂げようっていう思いがあるから。嵐5人はもちろんのことなんだけど、それを支えるコンサートスタッフサイド、そしてSTARTOのマネジャーたち、今まで嵐を支えてきたスタッフたち。いろんな人があそこで嵐の最後を見届けることによって、自分たちにも1つケジメをつけるみたいなところがあると思う」とスタッフ側にも思いを馳せた。
そして「もちろん、お客様も当たり前だよ。応援してくれるファンの皆様もある。全員の思いがあの5人に向けられていた。そんな中、あの3時間以上のライブを堂々と。そして、最後の挨拶で、メンバー一人ひとりの思いが全員に伝わった。いや、いいもの見させてもらいましたよ、とっても。感動できたし」としみじみ。さらに「っていうのを今から1時間ぐらい前に、サウナで二宮に言いました」とサウナでバッタリ会った二宮和也に直接伝えたことも明かし「アイツすげぇなって思ったのが、まだ4日くらい前でしょ？コンサート終わったの。でも次の日にはサウナ行ってたらしいんだよね」と驚いていた。
2020年末の活動休止から5年、2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でファイナルを迎え、多くのファンに惜しまれながら活動を終了した。（modelpress編集部）
情報：NACK5
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【写真】元TOKIO松岡、サウナで遭遇した嵐メンバー
◆松岡昌宏、嵐ラストライブを豪華メンバーらと現地観戦
嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした。松岡はライブを見届けたといい「やっぱ素敵な空間だなって思うのとともに、4年半のブランク？を感じさせることなく、あの5人のキャラクターが、ちゃんとそれぞれの目線でファンの方に最後ピシッと挨拶ができるっていうのを見て、その感動に酔いしれた」と感想を語った。
また「歩いていて『松兄、久々です！』ってすっごい爽やかに挨拶してくれた方がいて。誰だ？って遠くてちょっとわからなくて。そしたら、帽子パッと取ってくれて『旬です』って言うからパッと見たら小栗旬で」と嵐と親交のある小栗旬も駆けつけていたことを明かした。
◆松岡昌宏、嵐ラストライブは「感動」
続けて「その中で、あの歴史的瞬間をみんなで見れたっていう」「とっても幸せだったし、コンサートスタッフも、知ってる人何人もいたし、そのスタッフの1人ひとりも、満足そうな顔してた、やっぱり。1つ、ちゃんとやり遂げたんだっていう。スタッフにはスタッフのちゃんとやり遂げようっていう思いがあるから。嵐5人はもちろんのことなんだけど、それを支えるコンサートスタッフサイド、そしてSTARTOのマネジャーたち、今まで嵐を支えてきたスタッフたち。いろんな人があそこで嵐の最後を見届けることによって、自分たちにも1つケジメをつけるみたいなところがあると思う」とスタッフ側にも思いを馳せた。
そして「もちろん、お客様も当たり前だよ。応援してくれるファンの皆様もある。全員の思いがあの5人に向けられていた。そんな中、あの3時間以上のライブを堂々と。そして、最後の挨拶で、メンバー一人ひとりの思いが全員に伝わった。いや、いいもの見させてもらいましたよ、とっても。感動できたし」としみじみ。さらに「っていうのを今から1時間ぐらい前に、サウナで二宮に言いました」とサウナでバッタリ会った二宮和也に直接伝えたことも明かし「アイツすげぇなって思ったのが、まだ4日くらい前でしょ？コンサート終わったの。でも次の日にはサウナ行ってたらしいんだよね」と驚いていた。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年、2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でファイナルを迎え、多くのファンに惜しまれながら活動を終了した。（modelpress編集部）
情報：NACK5
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