税込110円で「みなみまぐろ大とろ」や「鴨つくね軍艦」が食べられる!『はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り』開催
寿司チェーン「はま寿司」は、6月9日から『はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り』を全国の店舗で開催する。
脂がのったとろけるような味わいの「みなみまぐろ大とろ」と、5種の野菜を使った「特大5種野菜のかき揚げ握り」、炭火で焼いた鴨つくねを特製タレで甘辛に仕上げた「鴨つくね軍艦」を100円(税込110円)で提供する。
【税込110円の「鴨つくね軍艦」や「特大5種野菜のかき揚げ握り」など、フェアメニューの画像はこちら】◆みなみまぐろ大とろ 100円(税込110円)
脂がのったとろけるような味わい。
タマネギやニンジンなどの5種の野菜を使い、食べ応えのあるかき揚げに仕立てた。◆鴨つくね軍艦 100円(税込110円)
炭火で香ばしく焼いた鴨肉のつくねを特製タレで甘辛に仕上げた。◆山盛り 炙りとろサーモンつつみ 160円(税込176円)
炙りの風味が食欲をそそる脂のりの良いサーモンをたっぷりのせた。◆山盛り 赤えびつつみ 160円(税込176円)
ぷりぷり食感の赤エビに、プチプチのつぶっこ(樺太ししゃも卵)をトッピングした。◆車えび 210円(税込231円)
濃厚な甘みと旨み、ぷりっとした食感を楽しめる。◆鹿児島産 大切り活〆平政(ひらまさ) 290円(税込319円)
引き締まった身と上品な脂が特徴の高級魚。◆大えびフライ握り 290円(税込319円)
ぷりっとした身の食感とサクサクとした衣が特徴のえびフライ。◆一本穴子 480円(税込528円)
ふんわりとろけるような口当たりの穴子に粗切りワサビを添えた。◆濃厚冷やし担々麺(花椒付き) 430円(税込473円)
厳選した胡麻と酢を2種ずつ使用し、風味豊かな味わいに仕上げた。◆花こえび入りおさかなナゲット 220円(税込242円)
魚のすり身に香ばしく旨みのある“花こえび”を加え、寿司のお供にぴったりな味わいに仕上げた。魚やイカ、ハートなど全5種の形のナゲットをランダムに提供する。◆濃厚抹茶のベイクドチーズケーキ 270円(税込297円)
爽やかでまろやかな味わいの抹茶を使い、甘みと苦みを絶妙なバランスに仕上げた。〈お食事ご優待券が当たるXキャンペーンを開催〉
【実施期間】
6月9日10:30〜6月13日23:59
【応募方法】
はま寿司公式アカウント(@hamasushi_jp)をフォローのうえ、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポストすることで参加。
【賞品】
抽選で合計80人に、はま寿司で使えるお食事ご優待券3,000円分をプレゼントする。