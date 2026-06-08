税込110円で「みなみまぐろ大とろ」や「鴨つくね軍艦」が食べられる!『はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り』開催

寿司チェーン「はま寿司」は、6月9日から『はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り』を全国の店舗で開催する。

脂がのったとろけるような味わいの「みなみまぐろ大とろ」と、5種の野菜を使った「特大5種野菜のかき揚げ握り」、炭火で焼いた鴨つくねを特製タレで甘辛に仕上げた「鴨つくね軍艦」を100円(税込110円)で提供する。

【税込110円の「鴨つくね軍艦」や「特大5種野菜のかき揚げ握り」など、フェアメニューの画像はこちら】

◆みなみまぐろ大とろ 100円(税込110円)

脂がのったとろけるような味わい。

◆特大5種野菜のかき揚げ握り 100円(税込110円)

タマネギやニンジンなどの5種の野菜を使い、食べ応えのあるかき揚げに仕立てた。

◆鴨つくね軍艦 100円(税込110円)

炭火で香ばしく焼いた鴨肉のつくねを特製タレで甘辛に仕上げた。

◆山盛り 炙りとろサーモンつつみ 160円(税込176円)

炙りの風味が食欲をそそる脂のりの良いサーモンをたっぷりのせた。

◆山盛り 赤えびつつみ 160円(税込176円)

ぷりぷり食感の赤エビに、プチプチのつぶっこ(樺太ししゃも卵)をトッピングした。

◆車えび 210円(税込231円)

濃厚な甘みと旨み、ぷりっとした食感を楽しめる。

◆鹿児島産 大切り活〆平政(ひらまさ) 290円(税込319円)

引き締まった身と上品な脂が特徴の高級魚。

◆大えびフライ握り 290円(税込319円)

ぷりっとした身の食感とサクサクとした衣が特徴のえびフライ。

◆一本穴子 480円(税込528円)

ふんわりとろけるような口当たりの穴子に粗切りワサビを添えた。

◆濃厚冷やし担々麺(花椒付き) 430円(税込473円)

厳選した胡麻と酢を2種ずつ使用し、風味豊かな味わいに仕上げた。

◆花こえび入りおさかなナゲット 220円(税込242円)

魚のすり身に香ばしく旨みのある“花こえび”を加え、寿司のお供にぴったりな味わいに仕上げた。魚やイカ、ハートなど全5種の形のナゲットをランダムに提供する。

◆濃厚抹茶のベイクドチーズケーキ 270円(税込297円)

爽やかでまろやかな味わいの抹茶を使い、甘みと苦みを絶妙なバランスに仕上げた。

〈お食事ご優待券が当たるXキャンペーンを開催〉

【実施期間】

6月9日10:30〜6月13日23:59

【応募方法】

はま寿司公式アカウント(@hamasushi_jp)をフォローのうえ、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポストすることで参加。

【賞品】

抽選で合計80人に、はま寿司で使えるお食事ご優待券3,000円分をプレゼントする。