プロ野球中日、阪神などでプレーした野球解説者の田尾安志氏（72）が、2026年6月7日にユーチューブを更新し、中日・細川成也外野手（27）のけん制死について「お粗末なプレー」と切り捨てた。

「板山で1本出れば決まるし押し出しのフォアボールもある」

中日は7日に本拠地バンテリンドームで西武と対戦し、延長戦の末1−4で敗れた。

田尾氏が苦言を呈したプレーは、1−1の同点で迎えた延長11回、中日の攻撃の場面で起きた。

2死満塁のサヨナラのチャンスで、打席に板山祐太郎内野手（32）が入った。初球のスプリットが外れてワンボールに。マウンドの上田大河投手（24）は、捕手のサインを確認すると、すぐさま1塁にけん制し、1塁走者・細川は戻り切れずタッチアウトとなった。

サヨナラのチャンスが一瞬にして消滅した。直後の12回、西武に3点を許して万事休す。その裏の攻撃は三者凡退で試合終了となった。

田尾氏は11回2死満塁の場面について、「板山で1本出れば決まりますし、押し出しのフォアボールもある。そういうことも頭に浮かんだところです」と前置きし、けん制のシーンに言及した。

「この場面でライオンズは1塁にけん制をする。1塁手のネビンは最初、後ろの方を守っていてサインプレー。ネビンがベースに入るタイミングに合わせて、キャッチャーがミットを落とす（仕草をする）。そのタイミングでピッチャーが1塁へ送球する。このけん制が見事にハマった。ドラゴンズは、このプレーはハマってはいけない」

そして、1塁走者の細川に対して、次のように苦言を呈した。

「ここでけん制アウトは絶対にダメ」

「1塁ランナーの細川選手。大きなリードは必要がないところです。1塁手がベースを離れていたこともあって、大きめのリードを取っていた。その大きめのリードを、キャッチャーもネビンも感じていた。それでサインを出そうと。細川からすれば、おもいがけないけん制になったと思うが、これは引っかかってはいけない。プロの選手。ここでけん制アウトは、絶対にダメ」

現役時代、中日、西武、阪神でプレーし、3度の最多安打を記録した田尾氏。05年には楽天の監督に就任し、1年間チームを指揮した。プロ野球で豊富なキャリアを誇る田尾氏は、自身の経験を踏まえ、細川がけん制死した場面について持論を展開した。

「この場面の細川の場合は、けん制で絶対にアウトになってはいけない。2アウトなので、三遊間にゴロが転がった時、この時にいいスタートを切って、2塁送球でアウトにならないように頑張ろう。そこしかなかったと思います。この2つぐらいではなかったかなと思います。その2つのうちのひとつが欠けていた。ちょっとお粗末なけん制アウト。こういうプレーで大きいチャンスを逃すと、相手に流れが行ってしまう」

2連敗のチームは今季ワーストの借金「17」となった。5位・広島とのゲーム差は3.5ゲームだ。

この日の敗戦について、田尾氏は「『こういうことをやっていると勝てない』という典型的なゲームをやってしまった」と表情を曇らせた。

スポーツ紙の報道によると、井上一樹監督（54）は、細川のけん制死に関して「あってはならないプレー」と語ったという。