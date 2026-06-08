交流戦ＭＶＰは誰？ソフトバンク・大津亮介が防御率＆勝利数の２冠 リリーフでは杉山一樹らが候補も高い壁も【投手編】
「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は各球団が折り返しを過ぎ、中止分を除くと残り２カードとなった。
６月７日終了時点で、優勝争いでは過去２０回の開催中、実に９度の優勝を誇るソフトバンクが１０勝２敗の快進撃で首位。今季好調の西武が８勝２敗１分け、開幕後の出遅れから復調気配の日本ハムが８勝３敗で続く。
セ・リーグ勢は５球団が負け越しているが、７勝３敗２分けの巨人がリーグで唯一勝ち越し中。２０１４年以来、１２年ぶりの優勝を狙える位置につけている。
今週はＭＶＰ争いも佳境を迎える。先発投手では６月７日時点で、大津（ソフトバンク）、渡辺（西武）、滝中（楽天）の３人が２登板で無失点、防御率０．００。今季好調の高橋（阪神）、北山（日本ハム）も２戦２勝、防御率０．６０とインパクトを残している。
登板数が限られる中、勝利数は隅田（西武）、村上（阪神）、井上（巨人）らを含め８人が２勝０敗。木村光（ソフトバンク）は中継ぎながら２勝を挙げている。
クローザー勢では、横山（ロッテ）と杉山（ソフトバンク）がともに７登板で５セーブ、無失点。セットアッパー勢ではオスナ（ソフトバンク）が６ホールドで無失点、田中と島本（ともに日本ハム）が５ホールドで無失点と快投を続けている。
一方で直近１０回の交流戦のうち、投手でＭＶＰを射止めたのは２１年の山本由伸（オリックス）のみ。リリーフに限れば２００６年の小林雅英（ロッテ）まで遡る。投手にとっては高いハードルとなりつつある中、優勝争いの行方とともに、ＭＶＰ争いにも注目が集まる。
◆交流戦投手成績（６月７日時点）
【防御率】
１ 大津（ソフトバンク）０．００
１ 渡辺（西武） ０．００
１ 滝中（楽天） ０．００
【勝利】
１ 大津（ソフトバンク） ２
１ 高橋（阪神） ２
１ 北山（日本ハム） ２
１ 隅田（西武） ２
１ 村上（阪神） ２
１ 井上（巨人） ２
１ 木村光（ソフトバンク）２
１ スチュワート（ソフトバンク）２
【セーブ】
１ 杉山（ソフトバンク）５
１ 横山（ロッテ） ５
１ マルティネス（巨人）５
【ホールド】
１ オスナ（ソフトバンク）６
２ 島本（日本ハム） ５
３ 田中（日本ハム） ５
４ 大勢（巨人） ５
５ 松本裕（ソフトバンク）５