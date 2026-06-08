交流戦ＭＶＰ候補に挙がる（左上から時計回りに）ソフトバンク大津、日本ハム北山、ロッテ横山、ソフトバンク杉山

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　「日本生命セ・パ交流戦　２０２６」は各球団が折り返しを過ぎ、中止分を除くと残り２カードとなった。

　６月７日終了時点で、優勝争いでは過去２０回の開催中、実に９度の優勝を誇るソフトバンクが１０勝２敗の快進撃で首位。今季好調の西武が８勝２敗１分け、開幕後の出遅れから復調気配の日本ハムが８勝３敗で続く。

　セ・リーグ勢は５球団が負け越しているが、７勝３敗２分けの巨人がリーグで唯一勝ち越し中。２０１４年以来、１２年ぶりの優勝を狙える位置につけている。

　今週はＭＶＰ争いも佳境を迎える。先発投手では６月７日時点で、大津（ソフトバンク）、渡辺（西武）、滝中（楽天）の３人が２登板で無失点、防御率０．００。今季好調の高橋（阪神）、北山（日本ハム）も２戦２勝、防御率０．６０とインパクトを残している。

　登板数が限られる中、勝利数は隅田（西武）、村上（阪神）、井上（巨人）らを含め８人が２勝０敗。木村光（ソフトバンク）は中継ぎながら２勝を挙げている。

　クローザー勢では、横山（ロッテ）と杉山（ソフトバンク）がともに７登板で５セーブ、無失点。セットアッパー勢ではオスナ（ソフトバンク）が６ホールドで無失点、田中と島本（ともに日本ハム）が５ホールドで無失点と快投を続けている。

　一方で直近１０回の交流戦のうち、投手でＭＶＰを射止めたのは２１年の山本由伸（オリックス）のみ。リリーフに限れば２００６年の小林雅英（ロッテ）まで遡る。投手にとっては高いハードルとなりつつある中、優勝争いの行方とともに、ＭＶＰ争いにも注目が集まる。

◆交流戦投手成績（６月７日時点）

【防御率】

１　大津（ソフトバンク）０．００

１　渡辺（西武）　　　　０．００

１　滝中（楽天）　　　　０．００

【勝利】

１　大津（ソフトバンク）　２

１　高橋（阪神）　　　　　２

１　北山（日本ハム）　　　２

１　隅田（西武）　　　　　２

１　村上（阪神）　　　　　２

１　井上（巨人）　　　　　２

１　木村光（ソフトバンク）２

１　スチュワート（ソフトバンク）２

【セーブ】

１　杉山（ソフトバンク）５

１　横山（ロッテ）　　　５

１　マルティネス（巨人）５

【ホールド】

１　オスナ（ソフトバンク）６

２　島本（日本ハム）　　　５

３　田中（日本ハム）　　　５

４　大勢（巨人）　　　　　５

５　松本裕（ソフトバンク）５