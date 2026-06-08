大阪教育大学附属・池田小学校（大阪府池田市）で児童8人が死亡、15人が重軽傷を負った事件から25年となった6月8日、「学校安全の日」の追悼式典 『祈りと誓いの集い 』 が開かれた。

『祈りと誓いの集い』が開かれた大阪教育大附属池田小で献花する児童ら〈2026年6月8日午前 大阪府池田市〉※画像の一部を加工しています

池田小学校では事件を教訓に2009年から「安全科」という授業を設け、命を守る教育を続けている。





大阪教育大附属池田小・6年生に向けた「安全科」の授業〈2026年6月8日午前 大阪府池田市〉

今年も6年生に向けて「命の大切さ」「事件を語り継ぐために何が必要か」を考える授業があり、その様子がモニターを通して報道陣にも公開された。

続く追悼式典には遺族のほか、全校児童600人や教員、来賓ら計約760人が出席した。事件発生時刻、10時12分にあわせ、亡くなった児童の名前が刻まれたモニュメント「祈りと誓いの塔」の8つの鐘を鳴らし、参列者は1分間の黙祷をささげた。

事件発生時刻・午前10時12分に黙とうする児童ら〈2026年6月8日 大阪府池田市〉

事件当時6年生の担任だった荒川真一校長（52）は2010年に池田小に赴任、副校長や他校の教頭を経て、昨年（2025年）4月、校長として再び池田小に戻った。「事件当時にいなかったから語る資格がない、ということではない。学校全体の課題として取り組みたい」というのが信条。

そして、「事件から25年がたち、事件当時の学校関係者も年齢を重ね、学校現場から退く世代になりつつある。世界には争いごとが絶えない。さまざまな異なる価値観を寛容できる、大きな心を持つことが『共に生きる』ことだ。人を傷つける側の人間ではなく、人を守る、支える側の大人になってほしい」とコメントした。

取材に応じる荒川真一・大阪教育大附属池田小校長〈2026年6月8日午前 大阪府池田市〉

《大阪教育大附属・池田小児童殺傷事件》

2001年6月8日午前10時12分ごろ、包丁2本を隠し持った宅間守・元死刑囚が、学校東側の門から校内に侵入。校舎1階の教室や廊下で児童らを次々に襲い、2年の女子児童7人と1年の男子児童1人が死亡、児童13人と教諭2人が重軽傷を負った。元死刑囚は現行犯逮捕された。一審・大阪地裁で2003年、死刑判決が言い渡され、控訴を取り下げ刑が確定した（2004年9月死刑執行時・40歳）。

国や学校はその後、学校の安全管理の不十分さを謝罪、事件を機に全国で学校の安全を見直す動きが広がった。