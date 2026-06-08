【日焼けすやすやカプセルキーチェーン】 6月11日より順次展開 価格：1回690円

イオンファンタジーは、サンリオキャラクターズのカプセルトイ「日焼けすやすやカプセルキーチェーン」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」・「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」・「カプセル横丁」などに設置する同社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で6月11日より順次展開する。価格は1回690円。

本商品は、「ハローキティ」、「クロミ」、「マイメロディ」、「ポムポムプリン」、「シナモロール」のカプセルキーチェーン。こんがりと日焼けをした水着姿のキャラクターたちがすやすやと眠っているデザインで、キャラクターの下には、オーロラ色の貝にパールのビーズが入っている。

「日焼けすやすやカプセルキーチェーン」全5種 概要

価格：690円

展開期間：6月11日(木) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、カプセル横丁

カプセルトイマシン「かぷえぼ」

「かぷえぼ」は、抗菌シート施工されたタッチパネルの操作のみでカプセルトイが払い出しされる当社オリジナルの「回さない」カプセルトイマシン。

【3つの特長】

●電子マネー・QRコード決済の完全キャッシュレス

●ハンドル非接触、抗菌シート施工のタッチパネル操作だけでOK

●モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイがゲットできる

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L670885

※画像はイメージです。

※一部、本商品の取り扱いが無い店舗がございます。

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※商品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

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