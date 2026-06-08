【漢字クイズ】「散蒔く」はなんて読む？読めたらすごい難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「散蒔く」はなんて読む？ 2文字目が見慣れない「散蒔く」という言葉。 誰もが知る漢字「散」の特殊な訓読みと、ほとんど見かけない漢字「蒔」。この2つが組みあわさった「散蒔く」をさらっと読める人は、相当な漢字力の持ち主かも！ いったい「散蒔く」は、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ばらまく」でした！ 「散蒔く」とは、あちこちにまき散らす、多くの人に金品を配るという意味の言葉です。「うわさを散蒔く」や「お金を散蒔く」のように使われます。 「ばら」という言葉はよく聞きますが、漢字で書くと「散」になるのは驚きですよね。ちなみに「ばらまく」以外だと、「ばら売り」の「ばら」も「散」と書くことができます。 また「散蒔く」の「蒔く」は「撒く」と書いても同義です。どちらも「まく」という訓読みを持ち、一般的にはひらがなで表記される難しい漢字になります。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部