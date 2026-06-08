PlayStationが設計した27型ゲーミングモニター「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」の予約受付がAmazonと楽天ブックスで行なわれている。6月8日11時36分に編集部が確認したところ、Amazonでの価格は49,980円。楽天ブックスは49,979円だった。発売日は8月27日。

QHD/2,560×1,440ドットの27型IPSディスプレイを採用したモニター。PS5/PS5 Proでは最大120Hz、対応するPC/Macでは最大240Hzのリフレッシュレートに対応し、いずれもVRRをサポートする。

HDRにも対応。PS5/PS5 Proではセットアップ時に最適なHDR設定を自動で行なう「Auto HDR Tone Mapping」もサポートしている。

ディスプレイ下側には、DualSenseワイヤレスコントローラーやDualSense Edgeワイヤレスコントローラーを掛けて充電できる充電フックを備え、コントローラーをすぐに手に取ってゲームを始められる。

入力はHDMI 2.1が2系統とDisplayPort 1.4が1系統。そのほかUSB-A×2、USB-C×1、3.5mmオーディオ出力を備え、ステレオスピーカーも内蔵する。一部のVESA規格にも対応し、好みのモニターアームやスタンドに取り付けることもできる。