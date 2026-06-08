「バルチカ03」新店舗！6月5日オープン 背徳な旨辛に沼る”ギルティーラーメン”「有罪」

JR大阪駅西改札すぐ！アクセス抜群の「バルチカ03」03″オッサン”をはじめとする、梅田で働くオフィスワーカーが喜ぶ、大阪を代表する名店から新店まで50の飲食店が集結する「バルチカ03」4Fへ、2026年6月5日にオープン！大注目の背徳グルメ、旨辛餡掛け”ギルティーラーメン”「有罪」をご紹介します。

6月5日OPENギルティラーメン”有罪”

いらっしゃいませ～！活気に溢れる店内は、厨房を囲むコの字型のカウンター席、窓からはうめきた公園や大阪梅田の景観が一面に広がります。

ピザーラ贅沢シリーズ新作登場！肉も海鮮も楽しめる極上クォーターピザ

メインのラーメンは2種類

ラーメンの種類は、「ギルティラーメン」・「鶴橋ホルモン混ぜそば」の2種類をメインとした6種類。サイドメニューは、ホルモンめし・バターめしの2種類。オーダー時に0～3辛を選べます。おすすめは2辛！

ライブ感溢れる厨房

オーダーが通ると、ラーメンの調理が始まります。ラーメン大好きな私は、出来上がるまでの光景までも食事までの楽しみです。茹でたての麺に立ちこめる湯気に気持ちが高まります。

自慢の旨辛餡掛けスープ

「ギルティラーメン」。自慢の旨辛餡掛けスープ、オーダーごとに、たっぷりのニラ、溶き卵などと一緒に中華鍋で煮立て仕上げます。

自家製ラー油

熱々の旨辛餡掛けスープを注ぐと、自家製ラー油を投入！更なるギルティ感が増し、コクもアップ。

「麺と肉 だいつる」さんと共同開発されたメニューも登場

ホルモン混ぜそば発祥のお店「麺と肉 だいつる」さんと共同開発された「鶴橋ホルモン混ぜそば」。味噌だれで味付けされた、ホルモンにネギやもやし、卵黄やチーズのトッピングは、女性にも人気です。

焼きチーズギルティラーメン

ギルティラーメンに焼きチーズが乗った「焼きチーズギルティラーメン」。ジューシーなホルモンがゴロゴロと入った、旨辛餡掛けスープ、醤油とラー油の香ばしい風味に、炙ったとろけるチーズが絡む背徳感溢れる一品。

女性ウケも抜群のパンチのある味わい

ニラと溶き卵がたっぷりの旨辛餡掛けスープが麺に絡みつき、ダイレクトにガツンとした味わいとまろやかなチーズの味わいがWに楽しめ女性ウケも抜群です。

卓上の調味料でアレンジ

卓上には、胡椒・ニンニク・お酢が用意されているので、味わいの変化をお楽しみいただけます。

サイドメニューも必見

スープにダイブ飯も必須ですが、サイドメニューも必見！ぷりじゅわのホルモンが乗った「ホルモンめし」このままいただいてもよし！ラーメンにダイブさせ”極上の背徳感に浸り”一滴残さず完食する方も続出すること、間違いなし！

店長 武田一将さんからのメッセージ

大阪梅田で働かれている方や、来店されるお客様に、普段のストレスをギルティなラーメンで発散していただけるような一杯、これからの夏にぴったりな旨辛餡掛けラーメンで、皆様をおもてなしさせていただきます。

バルチカ03の仕掛け人 JR西日本SC開発 舟本 恵氏からのメッセージ

梅田で働くオッサンがお腹一杯食べられるランチがまだまだ不足している中、バルチカ03へ新業態のお店が誕生しました。オッサンにどストライクに刺さる背徳感溢れるメニューで、お腹も心も満たされる時間を楽しんでいただけると嬉しいです。

「バルチカ03」は、オッサンのみならず、大人女子からも人気のスポット、旨辛餡掛け”ギルティーラーメン”「有罪」へ、ぜひ足を運んでみてくださいね。

有罪

2026年6月5日オープン

大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪内4F

11:00～23:00(ラストオーダー21:30)

定休日：不定休