◇MLB エンゼルス 13-5 ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手の活躍にロバーツ監督が感服しました。

この日も「1番・DH」として出場した大谷選手は3回の第2打席でライトへのヒットを放つと、7回の第4打席でもサードへの内野安打で出塁し、5打数2安打の活躍でした。6月男と呼ばれ、例年調子を上げていく大谷選手。6月の6試合で5試合複数安打を記録し、月間打率.480と勢いをつけ、打率を3割に乗せています。

この活躍にロバーツ監督は「翔平は体の状態がとても良い。打球がよく飛び、強い打球も打っている。そうするとチームの得点力も上がり助かっている」とコメント。

OPSも現在.939とナ・リーグトップとなっています。「まだ完全に調子が上がってると思っていない。長打力の部分はこれからさらに伸びてくると思っている。今でも強い打球を打ってるし、四球も選んでいる。彼は投手としてもプレーしてからすごい。大谷翔平という選手がどれだけ特別な存在なのかがよく分かるよね」と加入3年目でもまだまだ驚かされる部分が多いそうです。

この日はエンゼルス打線におされ、先発のエメ・シーハン投手が2回途中2失点で降板。その後6人のリリーフ陣がマウンドに送られました。ブルペン陣に負担がかかるか尋ねられると「(タナー・)スコットと(ウィル・)クラインは今日登板しなかったし(ブレーク・)トライネンもいるし、水曜日は翔平が先発し長いイニングを投げてくれると期待しているのでブルペン陣の心配はしていない」と投手陣に熱い信頼感を示しました。