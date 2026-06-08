もし“次の人生ガチャ”を引けるとしたら…みなさんはどこの国で生まれたいと思いますか。株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』が令和の若者に聞いた「生まれ変わったらこの国に生まれたい」ランキングは「日本」が1位となりました。



【ランキング】イタリアやフランス、アメリカを抑え、1位になったのは？

調査は、全国の15〜19歳の男女295名を対象として、2026年2月〜3月の期間にインターネットで実施されました。



調査の結果、1位には「日本」（59.7％）が選ばれました。



日本を選んだ若者の声を見ていくと、「日本に勝る国はない」「こんな恵まれた国はありません」といった、“日本が一番”というストレートな声が多く寄せられました。



また、「日本が一番安全」「一番平和」「他の国は怖い」といった、「安全」「平和」という意見も目立ちました。



そのほか、「ご飯が最高に美味しい」「日本食最高」「お手洗いも日本がいい」といった食事・衛生面を挙げる意見や、「特に不自由なく暮らせているから」「今の生活で大満足」「いろいろ大変だけど結局一番楽」など、現状に満足している声も寄せられました。



続く2位には「韓国」（10.2％）がランクイン。



理由を見ていくと、「K-POPが大好き」「韓国の学校生活が楽しそう」「韓国料理が大好きだから」「美容が充実してる」といった意見があがったほか、「イケメン多いから」という声も聞かれました。



3位の「アメリカ」（8.1％）には、「資本主義の自由な生活をしたい」「アメリカのパスポートは強いから」「アメリカ人みたいな顔立ちになりたいから」など、韓国同様、見た目への憧れも見られました。



以下、4位「イタリア」（4.1％）、5位「イギリス」（3.1％）と続き、イタリアへの理由は「食」と「おしゃれ」に集約されている一方、イギリスでは、「世界観」や「文化・見た目」への憧れが垣間見えました。



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【出典】

▽ワカモノリサーチ／令和の若者に聞いた「生まれ変わったらどこの国に生まれたい」ランキング！