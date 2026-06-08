熊田曜子、芸人を見て「シちゃった…」過激すぎる誘惑！エリマリ姉妹、奈月セナら美女7人がピュア芸人をガチ翻弄
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。6月7日（日）の放送は、「照れたら負け！」をお届け！
【動画】熊田曜子、芸人を見て「シちゃった…」過激すぎる誘惑！エリマリ姉妹、奈月セナら美女7人がピュア芸人をガチ翻弄
美女のホメ殺しに耐え、照れなかったら勝利するこの企画。ルールは「ホメ殺しに照れてしまったらアウト」「照れたかどうかはMCの名倉潤が判定」「制限時間は3分」と至ってシンプル。
今回は、業界屈指のピュア芸人・鈴木もぐら(空気階段)と、高野正成(きしたかの)が、7名の美女と9番勝負を展開する。
Erikaは「めっちゃドキドキしている。(胸を)触ったら分かる」と先制攻撃。「触るの？」と驚きながら胸に手をあてた高野は、早くも鼻の下が伸びそう。
さらに姉妹に両サイドから手を握られ「手がふにふに！ 柔らかい」とホメられるとニヤけてしまい瞬殺(笑)。「こんなにモテたことないんですよ！」と悔しがる。
一方、交際経験1人のもぐらは、対策として「シコってから(現場に)来てます」とぶっちゃけ。
しかし、姉妹に「甘えたい」と誘惑され、Erikaが「あ〜んして」とおねだり。顔を近付けた彼女が「あ〜ん」と言った瞬間に照れてしまい、あっという間にアウト！
見事、エリマリ姉妹の勝利となった。
三輪は妻のいる高野に「補えるところあります？」と聞き、寄り添ってしゃがみ、あざとい視線で「私のこと好きですか？」と質問を。すると高野はその視線に堪えきれず…。
一方、好きなタイプを聞かれたもぐらが「よく笑う人」と答えると、三輪は「私？」とまたもやあざとい視線で「好きですか？」攻撃するが、もぐらはグッと耐える。
しかし、三輪が再び寄り添ってしゃがみ、上目遣いで「私も好きです♡ 愛してる」とあざとく攻めると、ついに我慢できず…。
またもや撃沈(笑)。
奈月は高野に「ナリナリとお花見がしたい♡」とおねだりし、代々木公園でデートしている設定で話を展開。一緒に写真を撮る流れで顔を近付けた奈月に「近くで見るとめっちゃカッコいいね♡」と囁かれた高野は…。
MCの河本準一は「瞬殺すぎるやろ！」とあきれかえる。
奈月はもぐらに、彼が手術をした話を持ち出し、「痛いの痛いの、飛んでけ〜」と囁き攻撃。もぐらはギリ耐えるが、今度は「エア卓球」を持ち掛け、「ここ(胸の間)にボールが入っちゃった！ チュ〜って吸い込んで♡」とお色気作戦を開始！ 言われたとおりに吸い込んでみるもぐらだが、ここでMC陣が爆笑する展開に！？
熊田は高野を「まぁたん」呼びし、「テレビで見る度にドキドキするし、まぁたんを見て…シちゃった…」と過激発言(笑)。グラドル界の重鎮・熊田との激しい攻防の行方は！？
この他、「もぐらVSアイドルグループ・IQ99の猫好杏」「高野VS Fカップグラドル・藍野りな」をお届け。2人は美女の誘惑に耐えきれるのか！？ 続きはぜひTVerで！
【動画】熊田曜子、芸人を見て「シちゃった…」過激すぎる誘惑！エリマリ姉妹、奈月セナら美女7人がピュア芸人をガチ翻弄
美女のホメ殺しに耐え、照れなかったら勝利するこの企画。ルールは「ホメ殺しに照れてしまったらアウト」「照れたかどうかはMCの名倉潤が判定」「制限時間は3分」と至ってシンプル。
今回は、業界屈指のピュア芸人・鈴木もぐら(空気階段)と、高野正成(きしたかの)が、7名の美女と9番勝負を展開する。
実の姉妹であるグラドルコンビ、姉・Erikaと妹・百瀬まりなのエリマリ姉妹と対戦
Erikaは「めっちゃドキドキしている。(胸を)触ったら分かる」と先制攻撃。「触るの？」と驚きながら胸に手をあてた高野は、早くも鼻の下が伸びそう。
さらに姉妹に両サイドから手を握られ「手がふにふに！ 柔らかい」とホメられるとニヤけてしまい瞬殺(笑)。「こんなにモテたことないんですよ！」と悔しがる。
一方、交際経験1人のもぐらは、対策として「シコってから(現場に)来てます」とぶっちゃけ。
しかし、姉妹に「甘えたい」と誘惑され、Erikaが「あ〜んして」とおねだり。顔を近付けた彼女が「あ〜ん」と言った瞬間に照れてしまい、あっという間にアウト！
見事、エリマリ姉妹の勝利となった。
番組アシスタントの三輪晴香と対戦
三輪は妻のいる高野に「補えるところあります？」と聞き、寄り添ってしゃがみ、あざとい視線で「私のこと好きですか？」と質問を。すると高野はその視線に堪えきれず…。
一方、好きなタイプを聞かれたもぐらが「よく笑う人」と答えると、三輪は「私？」とまたもやあざとい視線で「好きですか？」攻撃するが、もぐらはグッと耐える。
しかし、三輪が再び寄り添ってしゃがみ、上目遣いで「私も好きです♡ 愛してる」とあざとく攻めると、ついに我慢できず…。
またもや撃沈(笑)。
番組アシスタントの奈月セナと対戦
奈月は高野に「ナリナリとお花見がしたい♡」とおねだりし、代々木公園でデートしている設定で話を展開。一緒に写真を撮る流れで顔を近付けた奈月に「近くで見るとめっちゃカッコいいね♡」と囁かれた高野は…。
MCの河本準一は「瞬殺すぎるやろ！」とあきれかえる。
奈月はもぐらに、彼が手術をした話を持ち出し、「痛いの痛いの、飛んでけ〜」と囁き攻撃。もぐらはギリ耐えるが、今度は「エア卓球」を持ち掛け、「ここ(胸の間)にボールが入っちゃった！ チュ〜って吸い込んで♡」とお色気作戦を開始！ 言われたとおりに吸い込んでみるもぐらだが、ここでMC陣が爆笑する展開に！？
グラドル界の重鎮・熊田曜子と対戦
熊田は高野を「まぁたん」呼びし、「テレビで見る度にドキドキするし、まぁたんを見て…シちゃった…」と過激発言(笑)。グラドル界の重鎮・熊田との激しい攻防の行方は！？
この他、「もぐらVSアイドルグループ・IQ99の猫好杏」「高野VS Fカップグラドル・藍野りな」をお届け。2人は美女の誘惑に耐えきれるのか！？ 続きはぜひTVerで！