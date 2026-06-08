10月23日に公開されるなにわ男子の道枝駿佑主演映画『うるわしの宵の月』に水沢林太郎、星乃夢奈、鈴川紗由、大倉空人、阿佐辰美が出演することが発表され、あわせて新予告が公開された。

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本作は、講談社『デザート』で連載中のやまもり三香による同名漫画を実写映画化するラブストーリー。裕福な家庭で育った高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。そんなともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く。監督は『交換ウソ日記』の竹村謙太郎、脚本は『翔んで埼玉』の徳永友一が担当する。

1人目の王子である市村琥珀を演じるのは、なにわ男子の道枝。そして2人目の王子であるヒロイン・滝口宵役を、恋愛映画のヒロイン初挑戦となる安斉星来が務める。

水沢が演じるのは、「大路（おおじ）」という名前のため周囲から「王子」と呼ばれる、琥珀と宵に次ぐ今作3人目の王子・大路拓人。宵のバイト仲間で、プラチナブロンドで自由奔放な琥珀とは対照的な優等生タイプの“王子”だ。琥珀と宵の関係を揺り動かす役どころとなる。今作に参加することについて水沢は「『とうとう実写化するんだ』という驚きがあり、同時にこの作品に参加できるとは思っていなかったので、自分でいいのかと何度も感じました。拓人を演じるにあたり、16歳の学生らしさをどう表現するかが課題で、竹村監督とはたくさん話し合い、まっすぐだからこそ愛されるキャラクターだなと思いながら演じました」とコメントを寄せた。琥珀役の道枝とは、2023年放送のTBSドラマ『マイ・セカンド・アオハル』で共演して以来、プライベートでも親交を重ね、お互いが「親友」と公言するほどの大の仲良しに。今作への出演についても事前に言葉を交わしていたと言い、「現場で実際に（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに『琥珀だな』と感じました」と感想を述べた。

あわせて発表されたキャストは、物語を鮮やかに彩る同級生役を演じる。

『仮面ライダーギーツ』（テレビ朝日系）でヒロイン役に抜擢されたことでも知られる星乃が演じるのは、美男子同士の恋愛漫画が好きな、宵と仲良しの良き理解者・利根のばら。宵の初めての恋を全力で応援する。そして2024年公開のアニメ映画『きみの色』に1600名のオーディションを突破し主演の座を射止めたことで知られる鈴川が演じるのは、のばらと一緒に宵の恋を見守るもう一人の同級生・日比谷寿。原因は自分にある。のメンバーとしても活躍中の大倉は、琥珀と仲が良く、いつも明るくマイペースなムードメーカー・茜仙太郎役を演じる。また、映画『黒牢城』にも出演している阿佐は、ムードメーカーな仙太郎とは対照的に、冷静な観察眼を持ち合わせた琥珀のもう一人の友人・桑畑春役を担当。琥珀と宵の恋をさりげなくフォローする役どころだ。

公開された新予告では、誰にも言えない想いに葛藤を抱えながらも惹かれ合う二人が、「付き合ってみる？」という琥珀の言葉から徐々に距離を縮めていく“恋のはじまり”が描かれている。初めての本気の恋に突き動かされる琥珀の切ない眼差しや、初めて触れる感情に戸惑う宵の表情や二人の心の移ろいが、一瞬一瞬に映し出される。映像内では、彼らの恋を温かく見守る個性豊かな同級生たちに加え、琥珀と対峙する大路の姿も。3人目の王子・大路拓人の登場によって、琥珀と宵のもどかしい距離感にどのような変化が訪れるのか。

・水沢林太郎（大路拓人役）コメント

元々原作を読んでいたので、お話をいただいたときは率直に「とうとう実写化するんだ」という驚きがあり、同時にこの作品に参加できるとは思っていなかったので、自分でいいのかと何度も感じました。拓人を演じるにあたり、16歳の学生らしさをどう表現するかが課題で、竹村監督とはたくさん話し合い、まっすぐだからこそ愛されるキャラクターだなと思いながら演じました。道枝さんとは事前に食事や連絡を取り合い、作品についても話していて、現場で実際に（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに「琥珀だな」と感じました。安斉さんは、宵とのギャップがとても魅力的で、カットがかかると一気に雰囲気が変わるところが面白いなと思いました。キャスト・スタッフ全員で愛を持って作った作品なので、あたたかく見守っていただけたらうれしいです。公開をお楽しみに！

（文＝リアルサウンド映画部）