PICO PARKは、 累計販売本数800万本を突破した協力型アクションパズルゲーム『PICO PARK』シリーズの最新作として、セガの『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』とのコラボレーション作品『SONIC PICO PARK』の発売を発表した。

（関連：【画像あり】『SONIC PICO PARK』のイメージ）

本作は、2人から最大8人までローカル／オンラインで遊べる協力型アクションパズルゲーム『PICO PARK』シリーズと、今年35周年を迎える『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』がコラボレーションするもの。『PICO PARK』シリーズを代表するキャラクター・PICO CATが、ソニックやテイルス、ナックルズ、エミーといった『ソニック』の仲間たちとともに『PICO PARK』の世界を駆け抜ける内容となっている。

また、すべてのプレイアブルキャラクターでスピンダッシュを使用することが可能で、リングやループ、スプリングなど『ソニック』シリーズならではのギミックが数多く登場するとのこと。

ゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が2020年より毎年夏に主催している世界最大級のゲーム新作発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて初公開されたトレーラー映像では、注目のステージの一部が公開された。

あわせて、発売に向けてコラボレーションキャラクターを用いたグッズも幅広く展開予定であることが明らかになった。

■『SONIC PICO PARK』ディレクター・三宅俊輔氏のコメント

今作でディレクターを務めます三宅俊輔です。まずは『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』35周年おめでとうございます。PICO PARKは元々私の個人制作ゲームであり、セガには私自身15年勤めていたので、まさかこの記念すべき年にソニックとコラボできること大変嬉しく思います！今作はPICO PARKをベースにソニックのアクションとギミックを加え、このコラボだからこそな協力体験を用意しました。『ソニック』らしさも『PICO PARK』らしさも兼ね備えた楽しい協力ゲームになるよう鋭意制作中ですので、是非遊んでみてください！

（文＝リアルサウンドテック編集部）