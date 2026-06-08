HoneyWorksが、新曲「ハートブーケ feat. HoneyWorks Guest Vocal」のMVを公開。また、6月7日に配信リリースした。

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本楽曲は、インターネットで活動する配信者たちのリスナーへの熱い想いを描いた応援ソング。歌唱には、本作への参加でデビューとなった新人ソロシンガー ハルカキタをはじめ、CHiCO with HoneyWorks、ハコニワリリィ、LIP×LIP、monaなど、HoneyWorksがプロデュースするアーティストやアイドルが参加している。

さらに、これまでHoneyWorks作品を彩ってきた歌い手のGero、天月、鎖那も集結し、HoneyWorksからはGomが参加。総勢11名による歌の共演が実現した。

なお本楽曲は、ライブ配信アプリ『REALITY』のテーマソングに起用されている。

（文＝リアルサウンド編集部）