きのう、山形県西川町の月山に入山したとみられる６０代の男性と連絡が取れなくなっていて、警察では、男性が遭難した可能性があるとして行方を探しています。

【写真を見る】「道に迷った」→「道に出た」連絡後に音信不通…月山で県外60代男性が遭難か 駐車場に男性の車を確認 近くから山に入ったとみて捜索（山形・西川町）

行方がわからなくなっているのは、県外在住の６０代の男性です。

警察によりますと、男性はきのう、登山のため西川町月山沢の月山に入山したとみられていて、その後、行方がわからなくなっているということです。

男性がきのう、宿泊予定の施設を訪れなかったことから、宿泊施設の関係者が１１０番通報しました。



警察によりますと、男性はきのう午後６時半ごろ、携帯電話で宿泊先に「道に迷った」と話していたということです。

その後も午後７時４５分ごろに、男性から「道に出た」などと宿泊施設に連絡がありましたが、それ以降、連絡が取れなくなりました。

男性の入山時間や入山口は詳しくはわかっていませんが、月山スキー場の駐車場に男性の車が停められているのが確認されていて、その付近から入山したとみられています。

寒河江警察署の警察官と山岳救助隊が、けさ月山スキー場に指揮本部をつくり、男性の行方を探しています。