1620万円獲得の吉田鈴が9位浮上 1位は変わらず菅楓華【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第13戦「ヨネックスレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
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今大会でツアー初優勝を果たした吉田鈴が1620万円を獲得。今季通算を3854万4040円として、17位から9位に浮上した。2位タイに入った政田夢乃は654万円を加算。21位から16位（2622万2940円）に浮上。同じく2位で大会を終えた木戸愛とルーキーの倉林紅は、それぞれ29→22位（1995万4813円）、87→46位（932万円）に順位を上げた。海外女子メジャー「全米女子オープン」に出場した菅楓華は、今季9077万891円でランキング1位キープ。2位以下は佐久間朱莉（8276万6911円）、河本結（7072万4732円）、桑木志帆（5460万5600円）、盒矯眠據4990万9560円）と続いている。
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