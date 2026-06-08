父は元西武の名捕手…細川愛倫、独立リーグ投手の弟と2ショット披露「亨さんに弟くんにてる！」「仲良しだね」
プロ野球の西武・ソフトバンクなどで捕手として活躍し、2026年からはソフトバンクの1軍バッテリーコーチを務める細川亨氏（46）の娘でモデル・タレントの細川愛倫（22）が5日、自身のインスタグラムを更新。今年四国アイランドリーグplus・徳島インディゴソックスに投手として入団した弟・旺輝さん（20）との2ショットを披露した。
【写真】「亨さんに弟くんにてる！」徳島インディゴソックス所属の弟と2ショットを披露した細川愛倫
愛倫は「弟おうきと徳島で会えたの 先週からベンチ入りして3試合好投 ということで観に行こう！と観に来たんだけど、今日の出番はなく…またすぐ投げるときに観に行こうと思います!!!」と報告し、ユニフォーム姿の旺輝さんと笑顔でピースする写真をアップした。
この投稿にファンからは「亨さんに弟くんにてる！」「願わくばお父さんが居るホークスに入団して欲しい」「仲良しだね」「お二人とも応援してます」「お父さんそっくりやん 良い面構えしてるね！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「亨さんに弟くんにてる！」徳島インディゴソックス所属の弟と2ショットを披露した細川愛倫
愛倫は「弟おうきと徳島で会えたの 先週からベンチ入りして3試合好投 ということで観に行こう！と観に来たんだけど、今日の出番はなく…またすぐ投げるときに観に行こうと思います!!!」と報告し、ユニフォーム姿の旺輝さんと笑顔でピースする写真をアップした。
この投稿にファンからは「亨さんに弟くんにてる！」「願わくばお父さんが居るホークスに入団して欲しい」「仲良しだね」「お二人とも応援してます」「お父さんそっくりやん 良い面構えしてるね！」などのコメントが寄せられている。