中京テレビVTuberアナウンサー・大蔦エル、活動終了へ 8年間の歴史に幕
中京テレビのVTuberアナウンサー・大蔦エルが、6月末をもって活動を終了することが8日、発表された。約8年間にわたる活動に幕を閉じる。
【画像】8年間の活動に幕…中京テレビVTuberアナウンサー・大蔦エル
大蔦エルは、日本初のテレビ局所属VTuberアナウンサーとして2018年9月30日より活動開始。YouTubeだけでなく、「ナゴヤVTuberまつり」「Virtual Unit Fes. VILLS」といったVTuberイベントや、「24時間テレビ メタバース会場」などの大型イベント、地上波番組など、幅広く活動してきた。
本人のさらなるステップアップのために、両者で議論を重ねて、活動終了という選択に至った。今後は、24日にYouTubeツタエルちゃんねるにて最終配信、27日にLEFTY限定オフラインイベントを経て、6月30日に活動終了となる。
【大蔦エル】
2018年9月30日に活動開始。中京テレビ所属のVTuberアナウンサー。YouTubeのみならず、大型VTuberイベントの「ナゴヤVTuberまつり」や「VILLS」、eスポーツ大会、BtoBイベント・記念式典など、サブカルから企業案件まで様々なイベントのMCを担当。その他、Zoom演劇や歌手活動など様々なエンターテインメントで活躍。
【画像】8年間の活動に幕…中京テレビVTuberアナウンサー・大蔦エル
大蔦エルは、日本初のテレビ局所属VTuberアナウンサーとして2018年9月30日より活動開始。YouTubeだけでなく、「ナゴヤVTuberまつり」「Virtual Unit Fes. VILLS」といったVTuberイベントや、「24時間テレビ メタバース会場」などの大型イベント、地上波番組など、幅広く活動してきた。
【大蔦エル】
2018年9月30日に活動開始。中京テレビ所属のVTuberアナウンサー。YouTubeのみならず、大型VTuberイベントの「ナゴヤVTuberまつり」や「VILLS」、eスポーツ大会、BtoBイベント・記念式典など、サブカルから企業案件まで様々なイベントのMCを担当。その他、Zoom演劇や歌手活動など様々なエンターテインメントで活躍。