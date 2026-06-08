週明け８日の東京市場は、前週末の米国の雇用統計が市場予想を上回ったことで金融引き締めへの警戒感などから株、円、債券がそろって売られる「トリプル安」の展開となっている。

東京株式市場では取引開始直後から売り注文が膨らみ、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値に比べて３１００円超下落した。午前の終値は、２５４７円７２銭安の６万４０４０円４０銭だった。

前週末５日に発表された米雇用統計は市場予想を大きく上回り、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに動くとの観測が広がった。金融引き締めへの警戒感から、ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数が４％超下落した。

この流れを受けた８日の東京市場は、ＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄を中心に幅広い銘柄が売られている。米イランの戦闘終結に向けた交渉に不透明感が強まったことも、投資家心理を悪化させている。

東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）から４０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１６０円台前半で取引されている。米国の利上げ観測とイラン情勢への警戒感から、円を売ってドルを買う動きが広がっている。対ユーロでは、１円３０銭程度円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８４円台後半で取引されている。

東京債券市場では、長期金利の代表的な指標である新発１０年物国債の流通利回りが一時、前週末終値に比べて０・０４５％高い２・７１０％に上昇（債券価格は下落）した。