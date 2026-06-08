たんぽぽ川村エミコ、予備校時代の「忘れられない恋」告白 美女たちの恋愛観に三四郎も興味津々【チャンスのチワワ】
【モデルプレス＝2026/06/08】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当するバラエティ番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、3日深夜に放送された。お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコが忘れられない恋を明かした。
【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人
番組で「忘れられない恋」を聞かれた川村は、予備校時代に「キュンとなっちゃって」という甘酸っぱい思い出を告白。そのお相手は、答えを間違えた生徒の髪を引っ張って怒る先生に対し、立ち上がって「そういうの良くないと思います。僕、先生の授業を受けません」と注意し教室を出ていった男の子。ある日、その男子生徒から昼休みに「付き合ったこととかあるの？」と聞かれたが答えらなかったということを思い返し、「あれが最後の告白のチャンスだったな、あのとき告っておけば良かったな」と後悔を口にした。
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番として川村、「恋愛迷子男子」に三四郎（相田周二、小宮浩信）が出演した。
番組に出演した25人の美女のうち「忘れられない恋」があると答えたのは川村を含め5人。なぎは「大学生のときに付き合っていた彼が大恋愛だったので」と回顧し、未練はないが「思い出の場所に行くと『楽しかったな』みたいなのはあります」と笑顔。水咲優美は「一度でも好きになるとずっと特別な人」として認識するため、これまで恋愛をしてきた全員が忘れられないと語った。美女たちの三者三様の恋愛観に、みなみかわや三四郎は興味津々だった（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆川村エミコ、予備校時代の甘酸っぱい思い出
番組で「忘れられない恋」を聞かれた川村は、予備校時代に「キュンとなっちゃって」という甘酸っぱい思い出を告白。そのお相手は、答えを間違えた生徒の髪を引っ張って怒る先生に対し、立ち上がって「そういうの良くないと思います。僕、先生の授業を受けません」と注意し教室を出ていった男の子。ある日、その男子生徒から昼休みに「付き合ったこととかあるの？」と聞かれたが答えらなかったということを思い返し、「あれが最後の告白のチャンスだったな、あのとき告っておけば良かったな」と後悔を口にした。
◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番として川村、「恋愛迷子男子」に三四郎（相田周二、小宮浩信）が出演した。
番組に出演した25人の美女のうち「忘れられない恋」があると答えたのは川村を含め5人。なぎは「大学生のときに付き合っていた彼が大恋愛だったので」と回顧し、未練はないが「思い出の場所に行くと『楽しかったな』みたいなのはあります」と笑顔。水咲優美は「一度でも好きになるとずっと特別な人」として認識するため、これまで恋愛をしてきた全員が忘れられないと語った。美女たちの三者三様の恋愛観に、みなみかわや三四郎は興味津々だった（modelpress編集部）
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