「10回切って倒れない木はない」ミンソク（志尊淳）を待ち受ける運命に「胸が引き裂かれた」「涙が止まらない」と悲痛の声
【モデルプレス＝2026/06/08】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第9話が、6月7日に放送された。ミンソク（志尊）を待ち受ける試練に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
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本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
養母・キョンファ（キム・ジュリョン）は、溺愛する息子のヒスン（キム・ドワン）が裏でミンソクのために動いていた事実を知り、憎しみを募らせ、ナイフでミンソクを刺してしまう。意識不明の重体で病院に運ばれたミンソクは、一命を取り留めたものの、医師からは「歩行の回復が難しい可能性があります。その場合、排泄や入浴などの日常生活にも介助が必要になると思います」と告げられる。ミンソクは「リハビリをすれば大丈夫になるんですよね？」と問いかけるが、医師は「正直、今の経過をみているとなんとも言えない状況です」と言葉を濁すのだった。
その後、ミンソクは桃子（仁村紗和）と食事へ。デートを楽しんでいるかのように見えたが、ミンソクは「桃子さん。今日は話したいことがあって来たんです」と改まった様子で切り出す。そして、「僕はこの先ずっと歩くことができない可能性があります。韓国に戻ってリハビリを続けながら会社の仕事をしようと思っています。桃子さんにはもう会えません」と、突然の別れを告げる。急な言葉に困惑する桃子に対し、ミンソクは、これまで子ども食堂で子どもが転んだ時に助けることも出来ず、自分も転んで周囲に迷惑をかけてしまってもどかしかったこと、診療所に入るのも料理を盛り付けるのも周りの手を借りないと出来ず「出来ないことばかりで謝ってばかりでした」と胸の内を明かす。桃子は「そんなことは謝らせてしまう状況が悪いんです。ミンソクさんは悪くない」と必死に伝えるが、ミンソクは「今の僕は1人で服も着替えられません。今日だって兄さんに手伝ってもらってようやく服を着られたんです」と、現実の厳しさを突きつける。
「それくらい私だって覚悟ができてます」と涙ながらに訴える桃子の言葉に被せるように、ミンソクは「トイレだって1人では行けないんです。でも韓国に戻ればまだ僕にも、会社のために出来ることがあるんです」と言葉を続け、「僕にはもう、桃子さんを連れ出して川沿いでカップラーメンを食べて寝転がることも、遊園地でジェットコースターに乗ることも、気軽に子ども食堂に立ち寄ることもできません」と告白。桃子は泣きながら「そんなことじゃなくて、そんなことができるからじゃなくて、私はただミンソクさんと一緒にいたいんです」と強く訴える。
しかし、ミンソクの決意は固く、「桃子さんと会えば、やりたいのにできないことばかりが頭に浮かんで、桃子さんに迷惑をかけることがよぎってしまいます」「僕は、桃子さんの人生を、夢を応援したいんです。なのに、それができない」と言葉を紡ぐ。桃子は「そんなこと絶対にないです」と拒むが、ミンソクは「今日ここに来たのは、このお店なら僕でも入ることができたからです。最後に桃子さんとおいしいものを食べて、一緒に笑いたかったからなんです」と伝えた。その後も「私はミンソクさんと離れたくありません」と別れを拒む桃子だったが、最後にミンソクは「桃子さんといると、僕が僕に耐えられないんです。今だと思うんです。それぞれの道に戻れるのは」と告げる。桃子はタオルで顔を抑えて涙を拭い、愛し合うがゆえにすれ違う2人の切ないやり取りで幕が下りた。
この展開に視聴者からは「ミンソクの気持ちも桃子の気持ちも痛いほど分かって胸が引き裂かれた」「切なすぎて涙が止まらない」「ミンソクの優しさが辛すぎる」「桃子の涙につられて号泣した」「ハッピーエンドを信じてる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
◆ミンソク（志尊淳）、医師から残酷な宣告を受ける
養母・キョンファ（キム・ジュリョン）は、溺愛する息子のヒスン（キム・ドワン）が裏でミンソクのために動いていた事実を知り、憎しみを募らせ、ナイフでミンソクを刺してしまう。意識不明の重体で病院に運ばれたミンソクは、一命を取り留めたものの、医師からは「歩行の回復が難しい可能性があります。その場合、排泄や入浴などの日常生活にも介助が必要になると思います」と告げられる。ミンソクは「リハビリをすれば大丈夫になるんですよね？」と問いかけるが、医師は「正直、今の経過をみているとなんとも言えない状況です」と言葉を濁すのだった。
その後、ミンソクは桃子（仁村紗和）と食事へ。デートを楽しんでいるかのように見えたが、ミンソクは「桃子さん。今日は話したいことがあって来たんです」と改まった様子で切り出す。そして、「僕はこの先ずっと歩くことができない可能性があります。韓国に戻ってリハビリを続けながら会社の仕事をしようと思っています。桃子さんにはもう会えません」と、突然の別れを告げる。急な言葉に困惑する桃子に対し、ミンソクは、これまで子ども食堂で子どもが転んだ時に助けることも出来ず、自分も転んで周囲に迷惑をかけてしまってもどかしかったこと、診療所に入るのも料理を盛り付けるのも周りの手を借りないと出来ず「出来ないことばかりで謝ってばかりでした」と胸の内を明かす。桃子は「そんなことは謝らせてしまう状況が悪いんです。ミンソクさんは悪くない」と必死に伝えるが、ミンソクは「今の僕は1人で服も着替えられません。今日だって兄さんに手伝ってもらってようやく服を着られたんです」と、現実の厳しさを突きつける。
◆ミンソク（志尊淳）、桃子（仁村紗和）に伝えた苦渋の決断
「それくらい私だって覚悟ができてます」と涙ながらに訴える桃子の言葉に被せるように、ミンソクは「トイレだって1人では行けないんです。でも韓国に戻ればまだ僕にも、会社のために出来ることがあるんです」と言葉を続け、「僕にはもう、桃子さんを連れ出して川沿いでカップラーメンを食べて寝転がることも、遊園地でジェットコースターに乗ることも、気軽に子ども食堂に立ち寄ることもできません」と告白。桃子は泣きながら「そんなことじゃなくて、そんなことができるからじゃなくて、私はただミンソクさんと一緒にいたいんです」と強く訴える。
しかし、ミンソクの決意は固く、「桃子さんと会えば、やりたいのにできないことばかりが頭に浮かんで、桃子さんに迷惑をかけることがよぎってしまいます」「僕は、桃子さんの人生を、夢を応援したいんです。なのに、それができない」と言葉を紡ぐ。桃子は「そんなこと絶対にないです」と拒むが、ミンソクは「今日ここに来たのは、このお店なら僕でも入ることができたからです。最後に桃子さんとおいしいものを食べて、一緒に笑いたかったからなんです」と伝えた。その後も「私はミンソクさんと離れたくありません」と別れを拒む桃子だったが、最後にミンソクは「桃子さんといると、僕が僕に耐えられないんです。今だと思うんです。それぞれの道に戻れるのは」と告げる。桃子はタオルで顔を抑えて涙を拭い、愛し合うがゆえにすれ違う2人の切ないやり取りで幕が下りた。
この展開に視聴者からは「ミンソクの気持ちも桃子の気持ちも痛いほど分かって胸が引き裂かれた」「切なすぎて涙が止まらない」「ミンソクの優しさが辛すぎる」「桃子の涙につられて号泣した」「ハッピーエンドを信じてる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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