「10回切って倒れない木はない」ミンソク（志尊淳）を待ち受ける運命に「胸が引き裂かれた」「涙が止まらない」と悲痛の声

「10回切って倒れない木はない」ミンソク（志尊淳）を待ち受ける運命に「胸が引き裂かれた」「涙が止まらない」と悲痛の声