4人組アイドル・＠onefive、BABYMETAL代表曲サンプリングの新曲初披露 Zeppツアー開催も決定
【モデルプレス＝2026/06/08】4人組アイドルグループ@onefive（ワンファイブ）が6月6日、EX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ『@onefive LIVE 2026 “SAKURAIZATION”』を開催した。@onefiveが展開する「SAKURAIZATION」シリーズ第3弾で、BABYMETAL「ド・キ・ド・キ☆モーニング」を大胆にサンプリングした新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi（m-flo）」を初披露したほか、Zeppツアーの開催も発表した。
【写真】4人組アイドル、美脚際立つミニスカ衣装
2027年の日本武道館公演を目指すと宣言した@onefive。今回のワンマンライブでは「SAKURAIZATION」の世界観を軸に構築された、ゲームの世界をモチーフとした演出が大きな見どころ。オープニングからChiptuneサウンドや映像演出を駆使し、観客を物語の中へと引き込みながら、『SAKURAIZATION』に込められたテーマやメッセージを立体的に表現した。
ライブは「SAKURAIZATION」シリーズの楽曲を中心に披露。さらに、これまで発表してきた楽曲も本公演の世界観に合わせてChiptuneアレンジを施し、既存曲に新たな表情を与えた。楽曲ごとに変化する演出とパフォーマンスが有機的に融合し、会場全体を作品世界へと誘うステージが繰り広げられた。特に前方スタンディングエリアでは、メンバーの呼びかけに応えるように大きな歓声やクラップが巻き起こり、フロア全体が一体化。観客は楽曲の世界観に深く入り込みながら、@onefiveならではのライブ体験を満喫した。
そして、終盤のMCでは、「絶対この夢を叶えたい！」「必ず一緒に武道館の景色を見ましょう！」と、グループが目標として掲げる日本武道館公演への強い決意を表明し、メンバーそれぞれが@fifth(@onefiveのファンの呼称)への感謝や今後の活動への意気込みを語り、支えてくれるファンへの感謝を伝えた。『SAKURAIZATION』という作品の世界観を余すことなく表現した本公演。@onefiveの新たなフェーズの幕開けを印象付ける一夜となり、会場は大きな拍手に包まれた。
そんな中、今回初披露となった新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」は、☆Taku Takahashiプロデュースで、ChiptuneやHyperpop、4つ打ちを軸にロック要素も織り交ぜたサウンドに、オートチューンを活かしたボカロ的ボーカル表現を融合し、@onefiveの現在地を提示する。“二度寝したい朝”という日常と、“世界を救う”というスケールが同時に描かれ、可愛らしさと覚悟が共存する新たな“無敵モード”を打ち出した楽曲となっている。
本楽曲は、6月24日にリリースされるミュージックカード『SAKURAIZATION』に収録される他、同日に配信リリースされる。リリースを記念したオンラインサイン会、リリースイベントの開催も決定している他、Goods付のミュージックカードはリリース記念フリーライブ会場限定で販売となる。
また、日本武道館公演に向けた次なるステップとなる新たなツアーの開催が決定。「@onefive LIVE 2026 Zepp TOUR（仮）」では、10月30日にZepp Namba、11月10日にKT Zepp Yokohamaにて開催される。＠fifth先行抽選・オフィシャル先着については、6月15日23時59分までの受付となっている。（modelpress編集部）
【大阪公演】
2026年10月30日（金）Open18：00／Start19：00
会場：Zepp Namba
【東京公演】
2026年11月10日（火）Open18：00／Start19：00
会場：KT Zepp Yokohama
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◆@onefive、新曲初披露
2027年の日本武道館公演を目指すと宣言した@onefive。今回のワンマンライブでは「SAKURAIZATION」の世界観を軸に構築された、ゲームの世界をモチーフとした演出が大きな見どころ。オープニングからChiptuneサウンドや映像演出を駆使し、観客を物語の中へと引き込みながら、『SAKURAIZATION』に込められたテーマやメッセージを立体的に表現した。
ライブは「SAKURAIZATION」シリーズの楽曲を中心に披露。さらに、これまで発表してきた楽曲も本公演の世界観に合わせてChiptuneアレンジを施し、既存曲に新たな表情を与えた。楽曲ごとに変化する演出とパフォーマンスが有機的に融合し、会場全体を作品世界へと誘うステージが繰り広げられた。特に前方スタンディングエリアでは、メンバーの呼びかけに応えるように大きな歓声やクラップが巻き起こり、フロア全体が一体化。観客は楽曲の世界観に深く入り込みながら、@onefiveならではのライブ体験を満喫した。
そして、終盤のMCでは、「絶対この夢を叶えたい！」「必ず一緒に武道館の景色を見ましょう！」と、グループが目標として掲げる日本武道館公演への強い決意を表明し、メンバーそれぞれが@fifth(@onefiveのファンの呼称)への感謝や今後の活動への意気込みを語り、支えてくれるファンへの感謝を伝えた。『SAKURAIZATION』という作品の世界観を余すことなく表現した本公演。@onefiveの新たなフェーズの幕開けを印象付ける一夜となり、会場は大きな拍手に包まれた。
◆@onefive、新ツアー開催も決定
そんな中、今回初披露となった新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」は、☆Taku Takahashiプロデュースで、ChiptuneやHyperpop、4つ打ちを軸にロック要素も織り交ぜたサウンドに、オートチューンを活かしたボカロ的ボーカル表現を融合し、@onefiveの現在地を提示する。“二度寝したい朝”という日常と、“世界を救う”というスケールが同時に描かれ、可愛らしさと覚悟が共存する新たな“無敵モード”を打ち出した楽曲となっている。
本楽曲は、6月24日にリリースされるミュージックカード『SAKURAIZATION』に収録される他、同日に配信リリースされる。リリースを記念したオンラインサイン会、リリースイベントの開催も決定している他、Goods付のミュージックカードはリリース記念フリーライブ会場限定で販売となる。
また、日本武道館公演に向けた次なるステップとなる新たなツアーの開催が決定。「@onefive LIVE 2026 Zepp TOUR（仮）」では、10月30日にZepp Namba、11月10日にKT Zepp Yokohamaにて開催される。＠fifth先行抽選・オフィシャル先着については、6月15日23時59分までの受付となっている。（modelpress編集部）
◆「@onefive LIVE 2026 Zepp TOUR（仮）」
【大阪公演】
2026年10月30日（金）Open18：00／Start19：00
会場：Zepp Namba
【東京公演】
2026年11月10日（火）Open18：00／Start19：00
会場：KT Zepp Yokohama
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