元ＡＫＢメンバーが、恋人のイケメン格闘家とのハワイ旅を伝えた。

８日までにインスタグラムで「ｌａｎｉｋａｉ ｐｉｌｌｂｏｘ ｈｉｋｅ カイルアビーチの駐車場に車を停めてラニカイピルボックスに 往復１時間」とリゾート姿をアップしたのは、元ＡＫＢ４８永尾まりや。ＡＢＥＭＡ「ラブパワーキングダム２」で共演したプロキックボクサー白鳥大珠（たいじゅ）と真剣交際を宣言し、話題になっている。

永尾は「海側をずっと登るからずーっと景色が綺麗で毎回来ちゃう 頂上にあるピルボックスが映えスポット 行く度にアートが変わってるのも楽しみの一つ」とつづり、海を眺める２ショットなどをアップした。

白鳥も自身のインスタグラムで永尾と旅行する様子を動画で投稿し、フォロワーは「推しカップルです」「お似合いカップルすぎて眼福」「楽しそうですねー！」「２人ともハワイが似合う！」「スニーカーまりやちゃんとお揃い？？」とホッコリした。

永尾は２００９年の第９期ＡＫＢ４８オーディションに合格。１３年のシングル「さよならクロール」でシングル表題曲初の選抜入りを果たすなど人気メンバーとして活躍した。１６年のグループ卒業後は女優やモデルとして活動している。今月１日にＳＮＳで「ＡＢＥＭＡ『ラブパワーキングダム２』最終回配信されました！モテる為、Ｎｏ．１を目指して飛び込んだこの番組で、私にとって大切な存在に出会うことができました」と交際を公表した。