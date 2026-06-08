日本相撲協会は８日、元関脇・長谷川の長谷川勝敏さんが５月３１日に自宅で膵臓（すいぞう）がんにより死去したと発表した。８１歳だった。

北海道岩見沢市出身。１９６０年春場所で佐渡ケ嶽部屋から初土俵。６５年初場所で新入幕。７２年は春場所は関脇で優勝した。７６年夏、引退。優勝１回、殊勲賞３、敢闘賞３、技能賞２回。金星９個。大関には上がれなかったものの、最強の関脇と言われた。引退後は年寄・秀ノ山を襲名した。

ハイライトは７２年春場所。千秋楽は、３敗でトップに並ぶ関脇・長谷川と幕内・魁傑の優勝決定戦にもつれこんだ。立ち合い、長谷川が一気に押して、左をのぞかせると同時にすくった。魁傑はよろめきながら残り、左四つがっぷりに。２人とも動かなくなった。両者は９日目にも対戦。その時、長谷川は魁傑の左外掛けにもんどりうって負けている。

３分が過ぎた。時計係がストップウォッチに目をやる。水入りかと思われた時だった。魁傑が再び得意の左外掛け。「今だ！」。長谷川は逆にその足を跳ね上げると、右から上手投げを放ち、相手の体勢を崩しながら、そのまま寄り切り優勝した。

直近３場所で計３０勝を積み重ねた。大関昇進の声が上がってもおかしくはない成績だが、その場所、大関が４人いたことなどから見送られた。当時最多の２１場所を務めて「最強の関脇」と呼ばれながら、最後まで大関には届かなかった。

この日、長谷川さんの訃報に接した元幕内力士は驚きつつ、引退後の進路に悩んでいると親身になって相談してくれたという。「顔は強面だけど本当に優しい方」と話した。