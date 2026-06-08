ＭＶＰ争い有力候補の（左上から時計回りに）ソフトバンク栗原、ロッテ西川、日本ハムレイエス、巨人キャベッジ

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　「日本生命セ・パ交流戦　２０２６」は各球団が折り返しを過ぎ、中止分を除くと残り２カードとなった。

　６月７日終了時点で、優勝争いでは過去２０回の開催中、実に９度の優勝を誇るソフトバンクが１０勝２敗の快進撃で首位。今季好調の西武が８勝２敗１分け、開幕後の出遅れから復調気配の日本ハムが８勝３敗で続く。

　セ・リーグ勢は５球団が負け越しているが、７勝３敗２分けの巨人がリーグで唯一勝ち越し中。２０１４年以来、１２年ぶりの優勝を狙える位置につけている。

　今週はＭＶＰ争いも佳境を迎える。打者では佐野（ＤｅＮＡ）が打率４割１分で唯一の４割台。西川（ロッテ）、中川（オリックス）、近藤（ソフトバンク）がハイアベレージで続く。

　本塁打、打点に目を向けると、栗原（ソフトバンク）が５本塁打、１４打点で単独２冠。チームが１０度目の優勝を飾れば、ＭＶＰ最有力候補となりそうだ。

　打者の総合的指標として用いられるＯＰＳ（出塁率＋長打率）は、西川とレイエス（日本ハム）の２人が１０割超え。キャベッジ（巨人）も本塁打、打点、ＯＰＳなどで上位に位置している。過去２０開催中、１７度は優勝チームからＭＶＰが選ばれており、チームの成績次第では有力候補となりそうだ。

◆交流戦打撃成績（６月７日時点）

【打率】

１　佐野（ＤｅＮＡ）　　．４１０

２　西川（ロッテ）　　　．３９６

３　中川（オリックス）　．３７０

４　近藤（ソフトバンク）．３５３

５　長谷川（西武）　　　．３４４

【本塁打】

１　栗原（ソフトバンク）　５

２　キャベッジ（巨人）　　４

２　レイエス（日本ハム）　４

２　ネビン（西武）　　　　４

【打点】

１　栗原（ソフトバンク）　１４

２　牧（ＤｅＮＡ）　　　　１０

２　キャベッジ（巨人）　　１０

【ＯＰＳ】

１　西川（ロッテ）　　　１．０２５

２　レイエス（日本ハム）１．０１１

３　栗原（ソフトバンク）　．９９５

４　佐野（ＤｅＮＡ）　　　．９９０

５　キャベッジ（巨人）　　．９７９