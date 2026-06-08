「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は各球団が折り返しを過ぎ、中止分を除くと残り２カードとなった。

６月７日終了時点で、優勝争いでは過去２０回の開催中、実に９度の優勝を誇るソフトバンクが１０勝２敗の快進撃で首位。今季好調の西武が８勝２敗１分け、開幕後の出遅れから復調気配の日本ハムが８勝３敗で続く。

セ・リーグ勢は５球団が負け越しているが、７勝３敗２分けの巨人がリーグで唯一勝ち越し中。２０１４年以来、１２年ぶりの優勝を狙える位置につけている。

今週はＭＶＰ争いも佳境を迎える。打者では佐野（ＤｅＮＡ）が打率４割１分で唯一の４割台。西川（ロッテ）、中川（オリックス）、近藤（ソフトバンク）がハイアベレージで続く。

本塁打、打点に目を向けると、栗原（ソフトバンク）が５本塁打、１４打点で単独２冠。チームが１０度目の優勝を飾れば、ＭＶＰ最有力候補となりそうだ。

打者の総合的指標として用いられるＯＰＳ（出塁率＋長打率）は、西川とレイエス（日本ハム）の２人が１０割超え。キャベッジ（巨人）も本塁打、打点、ＯＰＳなどで上位に位置している。過去２０開催中、１７度は優勝チームからＭＶＰが選ばれており、チームの成績次第では有力候補となりそうだ。

◆交流戦打撃成績（６月７日時点）

【打率】

１ 佐野（ＤｅＮＡ） ．４１０

２ 西川（ロッテ） ．３９６

３ 中川（オリックス） ．３７０

４ 近藤（ソフトバンク）．３５３

５ 長谷川（西武） ．３４４

【本塁打】

１ 栗原（ソフトバンク） ５

２ キャベッジ（巨人） ４

２ レイエス（日本ハム） ４

２ ネビン（西武） ４

【打点】

１ 栗原（ソフトバンク） １４

２ 牧（ＤｅＮＡ） １０

２ キャベッジ（巨人） １０

【ＯＰＳ】

１ 西川（ロッテ） １．０２５

２ レイエス（日本ハム）１．０１１

３ 栗原（ソフトバンク） ．９９５

４ 佐野（ＤｅＮＡ） ．９９０

５ キャベッジ（巨人） ．９７９