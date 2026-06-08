◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

１８位で出た日本ツアー４勝の桑木志帆（大和ハウス工業）が３バーディー、２ボギーの７０と伸ばして通算１アンダーとし、日本勢では６位だった畑岡奈紗（アビームコンサルティング）に次ぐ１４位に入った。

「最終日はちょっと緊張はあったが、１００％の力で戦えたと思う。こんなに上に行けると思っていなかったので、自分を褒めたいと思う」と笑顔で振り返った。賞金２２万６３６０ドル（約３６２０万円）を獲得した。

昨年の５６位から大きくジャンプアップ。「最初は予選通過と３０位以内を目指していたので、この位置でフィニッシュできたことは、これからにつながる」。次戦は１１日開幕の宮里藍サントリーレディス（兵庫・六甲国際ＧＣ）に出場予定。「これからも優勝や上位フィニッシュを目指して頑張りたい」と話した。

６９をマークした世界ランク１位のネリー・コルダ（米国）が８アンダーでシェブロン選手権に続く２連勝でメジャー４勝目。２５０万ドル（約４億円）を手にした。