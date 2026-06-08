■これまでのあらすじ

夫は自分のことを家事を手伝ういいパパだと思っている。それなのに妻が口うるさいと不貞腐れる夫は会社で愚痴るが、後輩からは思いがけない指摘を受ける。「間違えて当然って気持ちでいたら同じミスし続けますよね」「営業でそれやったら怒られる」と言われて…。



夫は、何度注意しても、どんなに丁寧に用意しても、同じミスを繰り返すんです。それは私の言葉を聞き流しているから、私の言葉を軽んじているからなんでしょう。

今回はたまたま大事にはなりませんでしたが、娘のアレルギーを覚えようとしない夫とこの先も家族でいられるのか…、私はもう夫を信じられませんでした。娘を実家に預けて友人に相談すると「なんで今まで本気でぶつからなかったの？」と問われました。実家の両親みたいになりたくなくて、そういう姿を娘に見せないように、私はずっと我慢してきました。その結果、夫婦で話し合いをしなくなってしまったんです。すると、友人から「衝突を避けることが守ることじゃない」と言われて…。長く我慢し続けた末離婚した友人の言葉はとても重みがあって、私が今しなくてはいけないことがハッキリとわかったような気がしました。覚悟を決めた私は、夫に本気でぶつかることにしました。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:胃腹ぺこ（イラスト監修：インクルーズ）(ウーマンエキサイト編集部)