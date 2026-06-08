テレ東、一夜限りのドラマを放送 24日『私があなたといる理由 特別編〜グアムがくれた、あの日の続き〜』【出演者コメント】
テレビ東京で24日深夜0時半から『私があなたといる理由 特別編〜グアムがくれた、あの日の続き〜』が放送されることが8日、発表された。2025年7月期に放送した、グアムを訪れた3世代の男女が感じる「共存」そして「人生の価値観」をテーマにした新しい形のヒューマンドラマ『私があなたといる理由〜グアムを訪れた3組の男女の1週間〜』の特別編となる本作は、前田公輝、宮内ひとみをW主演に迎え、開放的なグアムを舞台に、選択しなかった未来に馳せる想いをテーマに掲げ、30代男女の等身大の悩みや過去との決別、今ある幸せの再確認を丁寧に描く。
【写真】胸熱すぎるよ…ファン興奮の『天てれ』同窓会ショットを公開した前田公輝
フリーランスの編集者として働く花（宮内ひとみ）は、付き合って3年になる恋人がいるものの、同業ということもあり、会うと仕事の話ばかり。将来について話し合わないといけないと思う一方で、お互い仕事に満足していないのか、なかなか人生の一歩を踏み出せずにいた。そんな中、友人の結婚式に参列するため1人でグアムを訪れた花は、学生時代の恋人・海里（前田公輝）と10年ぶりに再会する。
恋人時代の思い出話に花を咲かせながら、グアムという開放的な場所で、ふと「もし海里と別れていなかったら…」と“選択しなかった未来”を想像してしまう。海里と別れて後悔はしていないものの、周りと比べ、そして仕事に追われて余裕がない花に、海里が優しく投げかけた言葉とは。10年ぶりの再会という“あの日の続き”の果てに、花が気付く「今、目の前にある本当の幸せ」とは。
グアム在住でダイビングのインストラクターとして働く一児の父親・浦野海里役に、「HiGH&LOW」シリーズや連続テレビ小説『ちむどんどん』（NHK）などの話題作に出演し、昨年はドラマ『完全不倫-隠す美学、暴く覚悟-』（日本テレビ）、『おいしい離婚届けます』（中京テレビ）と2クール連続での主演を務めたほか、9月には映画『ホーム スイート ホーム』の公開や舞台『リア王 -King Lear-』の出演が控えるなど、引っ張りだこの前田公輝が決定。今回、テレ東ドラマ初主演となる。
そして、海里の元恋人で、友人の結婚式に参列するためグアムを訪れる上村花役に、映画『少年と犬』やドラマ『相続探偵』（日本テレビ）に出演するほか、昨年放送された韓国ドラマでは流暢な韓国語を披露し話題を呼び、さらに12日に映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開、そして今秋冬にはドラマ『アンダークラス」（NHK BS）が控える宮内ひとみが決まった。
■前田公輝 コメント
この物語には今の自分に誇りを持てる、温かさと切なさが詰まっています。
誰もが一度は「あの時、違う道を選んでいたら」と過去を振り返ることがあるかと思いますが、今作はそれでも自分の歩んできた道は正しかったのだと背中を押してくれるような作品です。物語は、元恋人同士の10年ぶりの再会から始まります。
すぐに当時の空気感を取り戻す2人ですが、それぞれに重ねた時間や大切にするものの違いから、次第にズレが生じていきます。後悔を抱えていたはずの関係性が、徐々に逆転していく展開も見どころです。
お互いが魅力的だからこそ深まる溝。10年の空白を埋めるたった1日の中で、2人はどんな決断を下すのか。抗えない恋心と抑えきれない想いが交錯する、絶妙な距離感をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。
■宮内ひとみ コメント
台本を読んだ時、かつて恋人だった2人がグアムで10年ぶりに再会し、過去の思い出に浸りながらも、もうあの頃には戻れない“今”が描かれていて、とても切なく心に残りました。それでも、その時間や記憶は青春の大切な思い出として、きっと一生の宝物になるんだろうなと感じて、こんな思い出があったら素敵だなと思い、ぜひ花を演じたいと思いました。
グアムの美しい景色とともに描かれる、海里と花の物語を、ぜひ楽しみに観ていた
だけたら嬉しいです。
フリーランスの編集者として働く花（宮内ひとみ）は、付き合って3年になる恋人がいるものの、同業ということもあり、会うと仕事の話ばかり。将来について話し合わないといけないと思う一方で、お互い仕事に満足していないのか、なかなか人生の一歩を踏み出せずにいた。そんな中、友人の結婚式に参列するため1人でグアムを訪れた花は、学生時代の恋人・海里（前田公輝）と10年ぶりに再会する。
恋人時代の思い出話に花を咲かせながら、グアムという開放的な場所で、ふと「もし海里と別れていなかったら…」と“選択しなかった未来”を想像してしまう。海里と別れて後悔はしていないものの、周りと比べ、そして仕事に追われて余裕がない花に、海里が優しく投げかけた言葉とは。10年ぶりの再会という“あの日の続き”の果てに、花が気付く「今、目の前にある本当の幸せ」とは。
グアム在住でダイビングのインストラクターとして働く一児の父親・浦野海里役に、「HiGH&LOW」シリーズや連続テレビ小説『ちむどんどん』（NHK）などの話題作に出演し、昨年はドラマ『完全不倫-隠す美学、暴く覚悟-』（日本テレビ）、『おいしい離婚届けます』（中京テレビ）と2クール連続での主演を務めたほか、9月には映画『ホーム スイート ホーム』の公開や舞台『リア王 -King Lear-』の出演が控えるなど、引っ張りだこの前田公輝が決定。今回、テレ東ドラマ初主演となる。
そして、海里の元恋人で、友人の結婚式に参列するためグアムを訪れる上村花役に、映画『少年と犬』やドラマ『相続探偵』（日本テレビ）に出演するほか、昨年放送された韓国ドラマでは流暢な韓国語を披露し話題を呼び、さらに12日に映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開、そして今秋冬にはドラマ『アンダークラス」（NHK BS）が控える宮内ひとみが決まった。
■前田公輝 コメント
この物語には今の自分に誇りを持てる、温かさと切なさが詰まっています。
誰もが一度は「あの時、違う道を選んでいたら」と過去を振り返ることがあるかと思いますが、今作はそれでも自分の歩んできた道は正しかったのだと背中を押してくれるような作品です。物語は、元恋人同士の10年ぶりの再会から始まります。
すぐに当時の空気感を取り戻す2人ですが、それぞれに重ねた時間や大切にするものの違いから、次第にズレが生じていきます。後悔を抱えていたはずの関係性が、徐々に逆転していく展開も見どころです。
お互いが魅力的だからこそ深まる溝。10年の空白を埋めるたった1日の中で、2人はどんな決断を下すのか。抗えない恋心と抑えきれない想いが交錯する、絶妙な距離感をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。
■宮内ひとみ コメント
台本を読んだ時、かつて恋人だった2人がグアムで10年ぶりに再会し、過去の思い出に浸りながらも、もうあの頃には戻れない“今”が描かれていて、とても切なく心に残りました。それでも、その時間や記憶は青春の大切な思い出として、きっと一生の宝物になるんだろうなと感じて、こんな思い出があったら素敵だなと思い、ぜひ花を演じたいと思いました。
グアムの美しい景色とともに描かれる、海里と花の物語を、ぜひ楽しみに観ていた
だけたら嬉しいです。