“有名戦国武将から続く大金持ち一族”華麗なるセレブママ、過去に誘拐を2回経験「新聞にも載った」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が出演するABEMA『ななにー 地下ABEMA』で、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル」が放送され、夫と不動産運営やM&A事業を手がける安田衣里さんが壮絶な過去を明かした。
【写真】安田衣里さんの東京・田園調布にある6LDKの大豪邸
番組では、東京・田園調布にある6LDKの大豪邸を公開。この豪邸はドラマなどのロケ地として貸し出しており、年間2000万〜3000万円ほどの収入を得ているという。さらに埼玉県では、プール付きの10LLDDKKの自宅兼ハウススタジオを建設中であることも明かし、スタジオを驚かせた。
そんな安田さんは、有名戦国武将の血筋につながる大金持ち一族の出身だと紹介されると、「誘拐は2回経験していて、新聞にも載った」と衝撃告白。さらに「サマースクールに行ったら父が脅されて、『権利書を渡さないと娘さんは帰せない』ということで4ヶ月アメリカにいたことがある」と振り返った。
また、自宅を複数所有している理由についても、「家を分散するのは、一箇所にとどまりすぎると誘拐される恐れがあるというのも一つの理由」と説明。想像を超えるエピソードに、スタジオからは驚きの声が上がった。
一方で、現在の夫・和平さんとの出会いについては、彼が売れない舞台俳優だった時代だったと明かし、「（今はなくなってしまった）お台場の大江戸温泉にほぼ住んでいた」と告白。華やかなセレブ生活の裏にある意外なエピソードにも注目が集まった。
【写真】安田衣里さんの東京・田園調布にある6LDKの大豪邸
番組では、東京・田園調布にある6LDKの大豪邸を公開。この豪邸はドラマなどのロケ地として貸し出しており、年間2000万〜3000万円ほどの収入を得ているという。さらに埼玉県では、プール付きの10LLDDKKの自宅兼ハウススタジオを建設中であることも明かし、スタジオを驚かせた。
また、自宅を複数所有している理由についても、「家を分散するのは、一箇所にとどまりすぎると誘拐される恐れがあるというのも一つの理由」と説明。想像を超えるエピソードに、スタジオからは驚きの声が上がった。
一方で、現在の夫・和平さんとの出会いについては、彼が売れない舞台俳優だった時代だったと明かし、「（今はなくなってしまった）お台場の大江戸温泉にほぼ住んでいた」と告白。華やかなセレブ生活の裏にある意外なエピソードにも注目が集まった。