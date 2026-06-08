プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」公式は8日、チームに所属する渋川難波（40）の退団を発表。さらに今月16日に開催を予定していた昨シーズンの感謝祭を中止すると発表した。渋川を巡っては一部メディアで不倫が報じられており、渋川は自身のSNSで活動休止を報告。トッププロの不倫騒動は大きな波紋を呼んでいる。

この日、チームは「渋川難波選手の契約解除に関するご報告」を発表。「先報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と契約解除を報告した。

また渋川自身も騒動を認め謝罪し、「当面の間は麻雀プロとしての活動、および個人活動を自粛いたします。それに伴い、出場を予定しておりましたMトーナメントにつきましても、辞退とさせていただきます」と発表。「これまで4年間、温かく応援し支えてくださった皆様を裏切る結果となり、改めて心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」とファンへ謝罪していた。

さらにチームは「6月16日(火)に開催を予定しておりました『KADOKAWAサクラナイツ 2025-26シーズン感謝祭』は、渋川難波選手の契約解除を受け、当初予定していた内容で皆様に心から楽しんでいただけるイベントをお届けすることが困難であると判断し、誠に遺憾ながら【開催中止】とさせていただくこととなりました」と発表。「開催直前の急なご案内となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、チケット購入者には払い戻しに応じるとした。

チームは「感謝祭を楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、ご落胆と多大なるご迷惑をおかけしますことを、重ねて心よりお詫び申し上げます」と重ねて謝罪し理解を求めた。