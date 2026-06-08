『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』の3週目限定来場者特典が、「複製ミニアフレコ台本」に決定した。

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本作は、2000年代にテレビ放送されて以降、根強いファンを持つ『モノノ怪』の完全新作劇場版三部作の完結編。謎の男・薬売りが、人の情念や怨念が取り憑いたモノノ怪によって引き起こされる怪異を鎮めるため、諸国を巡る物語だ。

三部作は2024年に始動し、第1作『劇場版モノノ怪 唐傘』はロングラン上映を記録。2025年公開の『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』とともに、カナダ・ファンタジア国際映画祭にて長編アニメーション部門の観客賞を2作連続で受賞している。第三章では、大奥内で永きにわたり隠されてきた“最大の秘密”に迫る。

6月12日から配布される「複製ミニアフレコ台本」は、本編の一部シーンの台本を印刷した全8ページの台本風冊子。独特で印象的なト書きや、キャラクターたちの掛け合いなど、台本ならではの視点から本作の魅力を味わうことができる内容となっている。

さらに、冊子の裏面にはQRコードを掲載。読み取ると、主人公・薬売りの退魔道具“天秤”と一緒に写真撮影を楽しめるARコンテンツが体験できる。

なお、3週目限定来場者特典は各劇場配布枚数に限りがあり、1人1点の配布となる。配布枚数に達し次第終了。（文＝リアルサウンド編集部）