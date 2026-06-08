スヌーピーが夏らしい爽やかなデザインで登場！　Afternoon Tea LIVING×PEANUTS コラボ雑貨がかわいい

ライフスタイルブランドの「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は6月22日の12時より、“PEANUTS Hello!FRUITY DAYS”をテーマにしたコラボレーションアイテムをアフタヌーンティー公式オンラインストアにて先行発売します。24日からは、全国のアフタヌーンティー・リビング店舗にて一般発売します。

■キャラクター＆カラフルなフルーツモチーフのデザイン

同コレクションでは、スヌーピーときょうだいたちに、カラフルなフルーツモチーフを取り入れたデザインを採用。

浮き輪やスカーフを身につけたマスコットキーチャームをはじめ、フルーツモチーフをイメージしたドリンクアイテムなどを取り揃えました。

商品は、「ステンレスボトル」（4,180円）や「ぬいぐるみ」（5,500円）、「プリントTシャツ」（4,950円）など。

「PEANUTS」の75周年を記念したヴィンテージアイテムも展開します。ラインナップは、「ソルトペッパーベース（3点セット）」（3,630円）や「ティースプーン」（1,100円）、「折りたたみ傘」（4,400円）など。

また、コラボアイテムを3,300円以上購入した人には、非売品のクリアステッカーを1枚プレゼントします。

■商品概要

商品名：ステンレスボトル

価格：4,180円

商品名：クリアボトル

価格：1,980円

商品名：タンブラー

価格：4,180円

商品名：グラス

価格：2,200円

商品名：アクリルコースター

価格：880円

商品名：ぬいぐるみ

価格：5,500円

商品名：フラットバッグ

価格：3,850円

商品名：クッション

価格：4,950円

商品名：サンドピクチャー

価格：4,950円

商品名：スクイーズ

価格：2,200円

商品名：マスコットキーチャーム

価格：2,970円

商品名：保冷バッグ

価格：3,850円

商品名：ロゴバッグM

価格：3,520円

商品名：ロゴバッグLL

価格：4,620円

商品名：パスケース

価格：2,970円

商品名：ティッシュケースポーチ

価格：2,750円

商品名：スマホグリップ

価格：990円

商品名：アクリルキーリング

価格：1,320円

商品名：スマホストラップ

価格：1,650円

商品名：プリントTシャツ

価格：4,950円

商品名：プリントキッズTシャツ

価格：3,850円

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（フォルサ）