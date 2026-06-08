櫻坂46最新曲「What’s “KAZOKU”?」MV公開決定！センターは森田ひかる
櫻坂46が、最新シングルから「What’s “KAZOKU”?」のMVを6月8日22時に公開する。
■TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ曲
本楽曲は、MBS/TBS系にて放送中のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマを担当している。
今回の15枚目シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」は、坂道グループ初の両A面シングルとなっており、両曲のセンターを二期生の森田ひかるが務める。表題曲センターとしては11thシングル『UDAGAWA GENERATION』以来のセンターとなる。二期生・三期生の参加楽曲で、発表時には大きな反響があった。
ついに今週に迫った発売日に向けて、続々と内容が解禁されている15枚目シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」。今後の展開にも注目だ。
■リリース情報
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/