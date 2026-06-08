大野智の澄んだ瞳が印象的なアップショットに「渋くてかっこいい」「見つめられているみたいでドキドキ」「手がセクシー」の声！立ち上げ前髪×透明感あふれる白コーデにも注目

【写真】大野智のポートレート

フォトグラファーの鈴木心が自身のInstagramを更新。嵐への思いをつづった文章とともに、大野智のポートレートを公開し、反響を呼んでいる。

■鈴木心「私たちは嵐という現象を共に生きてきた」

鈴木は「私たちは嵐という現象を共に生きてきた」と書き出し、「テレビをつければ 音楽が流れれば誰かが歌い 私たちの感情のどこかに 嵐はいた」と投稿。

さらに、「もし嵐がこの時代にいなかったら 僕たちは何を見ていたのだろう 何を感じていたのだろう そんな疑問が改めてその意味を教えてくれる」とつづり、「私たちは嵐という人生を共に生きてきたのだと」と結んだ。

投稿には、大野のアップショットも添えられており、前髪を立ち上げ、白シャツに白ニットを重ねた大野が、腕の上に顎を乗せるようにしてまっすぐにカメラを見つめる姿が収められている。至近距離で捉えられた、澄んだ瞳も印象的だ。

SNSでは「あたたかい言葉が心に沁みる」「素敵な言葉と写真」「嵐のリーダーが大野くんでよかった」「渋くてかっこいい」「見つめられているみたいでドキドキ」「手がセクシー」「私の中の一番のアイドル」などの声が寄せられている。

■鈴木心が撮影した大野智

なお、同アカウントでは、大野のポートレートの別カットが公開されている。