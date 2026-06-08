日経225先物：8日正午＝2440円安、6万4200円
8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2440円安の6万4200円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万4040.4円に対しては159.60円高。出来高は4万2084枚となっている。
TOPIX先物期近は3855ポイントと前日比97ポイント安、現物終値比10.89ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64200 -2440 42084
日経225mini 64195 -2440 688761
TOPIX先物 3855 -97 49470
JPX日経400先物 34875 -915 2646
グロース指数先物 749 -12 5403
東証REIT指数先物 1760.5 +13.5 42
株探ニュース
TOPIX先物期近は3855ポイントと前日比97ポイント安、現物終値比10.89ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64200 -2440 42084
日経225mini 64195 -2440 688761
TOPIX先物 3855 -97 49470
JPX日経400先物 34875 -915 2646
グロース指数先物 749 -12 5403
東証REIT指数先物 1760.5 +13.5 42
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