　8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2440円安の6万4200円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万4040.4円に対しては159.60円高。出来高は4万2084枚となっている。

　TOPIX先物期近は3855ポイントと前日比97ポイント安、現物終値比10.89ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64200　　　　 -2440　　　 42084
日経225mini 　　　　　　 64195　　　　 -2440　　　688761
TOPIX先物 　　　　　　　　3855　　　　　 -97　　　 49470
JPX日経400先物　　　　　 34875　　　　　-915　　　　2646
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　 -12　　　　5403
東証REIT指数先物　　　　1760.5　　　　 +13.5　　　　　42

株探ニュース