小千谷市は、1カ月以上自動車を運転しない高齢者を対象に、公共交通機関の利用券を配る取り組みを始めました。



6月1日から小千谷市で試験導入された『お試し免許返納&使って公共交通』。この先1カ月以上車などを運転しないことを誓約した70歳以上の市民を対象に、路線バスの回数券かタクシーなどに使える市内公共交通の共通利用券が支給されます。



■申請した人

「歩けない距離でも(公共交通機関で)行けるというのがいい、病院とか。」



小千谷市は、今回の取り組みを通じて免許返納を考えるきっかけにしてもらい、バスやタクシーなどの公共交通機関を利用してもらいたいとしています。



申請期間は2027年2月26日までで、運転免許証を持参して小千谷市にぎわい交流課で受け付けています。