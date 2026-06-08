◇MLB エンゼルス13−5ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは投手陣が13失点で敗戦。1番指名打者で出場した大谷翔平選手は2安打好調キープです。

先発のエメ・シーハン投手は、2回に安打と2つの四球で満塁とし、セバスティアン・リベロ選手に2点タイムリーを献上。2回途中、球数49球で降板となりました。

それでも3回は1アウトから大谷選手がホセ・ソリアーノ投手からライトへのヒットで出塁。さらにフレディ・フリーマン選手のヒットで3塁に進むと、カイル・タッカー選手の内野ゴロの間に1点を返しました。

ところが4回は3番手のブレーク・トライネン投手が安打と四球でピンチを招き、リベロ選手のタイムリーで2失点。5回はアレックス・ベシア投手が2四球などで満塁とし、5番手のジョナサン・ヘルナンデス投手がホセ・シリ選手に2点タイムリーを許し、5点差となりました。

それでも打線は6回にダルトン・ラッシング選手の3ランやライアン・ウォード選手のソロホームランで一挙4得点。1点差に迫ります。

しかしこの日は投手陣が粘れず。7回は前の回から投げるヘルナンデス投手がジョ・アデル選手に2ランを浴びると、ザカリー・ネト選手にも3ランを浴びるなど、痛恨の6失点。今季ワースト13失点でした。

ドジャースは、エンゼルスに今季6戦目で初黒星。同じロサンゼルスに本拠地を構えるチームの戦いは、今季5勝1敗で終えました。

また大谷翔選手は、7回にも内野安打を放ち、5打数2安打の成績。6月は6試合中5試合で複数安打を記録するなど、25打数12安打の打率.480とハイアベレージを記録しています。