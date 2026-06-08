王林、“さむかりし頃”の思い出写真を大量投稿 泡風呂楽しむ入浴ショットも「気持ちよさそう」「ほぼ写真集だね」「全部可愛すぎる」
タレントの王林（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。「さむかりし頃のおもいでたち」と書き出し、“モフモフ”のコートを羽織った冬の肌見せコーデや雪原での様子、泡風呂を楽しむ入浴ショットなど、思い出の数々を一挙に公開した。
【写真】「泡風呂 気持ちよさそう」王林の入浴ショット ※10枚目
王林は「1.Doja cat live」「2.ゲレンデがとけるほど恋したい」「15.しふく」などと、テキストと絵文字でキャプションを振り撮影シーンを説明した。
「17.青森の冬」と紹介した写真では、夜景を楽しみながらニッコリ。ほか、サウナイスに座り外気浴をしているショットなどもあり、多くの写真で開放的な表情を浮かべている。
コメント欄には「マジで全部可愛すぎる」「いい表情」「おきれいです」「かっけ〜服装似合ってる」「全部コーデ可愛いくて素敵だね！」「ほぼ写真集だね」「泡風呂 気持ちよさそう」「たくさんのわんちゃんが見れてうれしい」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「泡風呂 気持ちよさそう」王林の入浴ショット ※10枚目
王林は「1.Doja cat live」「2.ゲレンデがとけるほど恋したい」「15.しふく」などと、テキストと絵文字でキャプションを振り撮影シーンを説明した。
コメント欄には「マジで全部可愛すぎる」「いい表情」「おきれいです」「かっけ〜服装似合ってる」「全部コーデ可愛いくて素敵だね！」「ほぼ写真集だね」「泡風呂 気持ちよさそう」「たくさんのわんちゃんが見れてうれしい」など、さまざまな反響が寄せられている。